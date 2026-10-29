Republica Moldova a cumpărat deja primele două milioane de metri cubi de gaze naturale din Ucraina, la un preț mai mic decât cel de pe piața spot. S-a întâmplat după vizita premierului la Kiev. Vasile Tofan spune că autoritățile vor să mărească volumele achiziționate, iar economiile obținute ar putea permite, în perspectivă, reducerea tarifelor pentru consumatori.

Potrivit premierului, negocierile privind cooperarea energetică cu Ucraina sunt intense, iar discuțiile vizează mai multe aspecte, care ar putea permite Republicii Moldova să obțină gaze la prețuri mai avantajoase. Potrivit premierului, Ucraina are atât compania de stat Naftogaz, cât și mai mulți furnizori privați.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Negocierile sunt foarte intense, înțelegeți că Ucraina nu are niciun motiv să ne vândă gazul la un preț sub piață, de aceea negociem să obținem gazul la un preț avantajos”.

Aceștia din urmă au primit dreptul să exporte până la 15 la sută din producția proprie, după ce au acumulat rezerve importante. Însă permisiunea este valabilă doar până la 30 noiembrie.

Din 1 decembrie și până în martie, exporturile companiilor private vor fi suspendate. Din acest motiv, autoritățile de la Chișinău încearcă să grăbească negocierile și să cumpere cât mai mult gaz în perioada în care acest lucru este posibil.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „În timp foarte scurt am conectat Energocom la bursa din Ucraina ca să putem achiziționa cazul și vreau să vă spun că deja să raportez primele două milioane de metri cubi i-am contractat la un preț mai jos decât spotul de astăzi și mai jos decât TTF. Pot să vă spun că diferența de spot este de circa 10 euro la megawat plus minus.”

Premierul susține că autoritățile analizează posibilitatea majorării achizițiilor de pe piața ucraineană. Dacă vor fi identificate volume mai mari de gaze la prețuri avantajoase, economiile ar putea crea premise pentru reducerea tarifelor.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Acum vrem să mărim achizițiile de pe piața ucraineană și să găsim resurse pentru a reduce tarifele, în cazul în care vor fi volume mai mari”.

Scumpirile de pe piața internațională se resimt deja în facturile consumatorilor din Republica Moldova. Din 1 octombrie, un metru cub de gaze costă 26 de lei și 14 bani, cu TVA inclus. O nouă ajustare până la sfârșitul anului nu este exclusă și va depinde de evoluția prețurilor de achiziție.

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