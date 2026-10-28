Artiom Cociu a fost numit pentru a prelua funcția de șef interimar al Agenției de Guvernare Electronică, după demiterea Nicoletei Colomeeț, în contextul atacului cibernetic care a vizat mai multe servicii publice digitale.

Potrivit Guvernului, Cociu are experiență în gestionarea sistemelor digitale complexe, precum și 15 ani de activitate în audit financiar și restructurarea companiilor.

Acesta are expertiză în domeniul tehnologic și înțelege modul de funcționare al sistemelor digitale, precum și aspectele care necesită îmbunătățiri pentru a asigura securitatea și eficiența acestora.

Experiența sa în audit financiar și restructurare este considerată un atu în gestionarea provocărilor legate de transformarea digitală, într-un context în care securitatea sistemelor informatice și protecția datelor cetățenilor sunt prioritare.

Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Propunerea vine după atacul cibernetic în urma căruia au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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