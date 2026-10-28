Șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă din funcție după atacul cibernetic de zilele trecute care a afectat mai multe servicii publice digitale. În urma incidentului, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

Despre asta, a anunțat premierul Vasile Tofan astăzi, în cadrul ședinței Guvernului.

„Am convenit cu doamna Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, ca dumneaei să se retragă din funcție. Îi sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut în popularizarea serviciilor electronice. Cred că servicii ca EVO și MCabinet sunt servicii care popularizează serviciile electronice. Cred că trebuie să înclinăm balanța nu spre popularizare, dar spre securizare”, a declarat prim-ministrul.

Totodată, Vasile Tofan a anunțat că temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu în această funcție.

Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Anterior, Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, în urma atacului cibernetic din perioada 19–23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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