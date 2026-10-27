Atacul cibernetic din ultimele zile este cea mai mare scurgere de date de până acum, consideră experții în acest domeniu. Informațiile furate ar putea fi folosite pentru fraude financiare și furt de identitate, iar cetățenii riscă să devină victime fără să știe. Specialiștii recomandă schimbarea parolelor și verificarea atentă a conturilor, în timp ce incidentul ridică întrebări serioase despre securitatea sistemelor digitale ale statului.

Sergiu BOZIANU, SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR: „Este un volum exorbitant de date și se referă nu doar la datele noastre personale, dar și la date cu privire la rude, la persoane apropiate, date bancare, medic de familie și informații extrem de sensibile. Deci în cazul dat vorbim despre o cifră, practic e jumătate de populație care a fost vizată, cel puțin la etapă actuală. Ar fi bine să fim notificați fiecare, să știm la cine se referă acest incident.”

Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu, afirmă că este vorba despre o scurgere masivă de date, fără precedent în Republica Moldova.

Accesările nocturne, în weekend, sugerează că acțiunile ar fi fost planificate.

SERGIU BOZIANU, SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR: „Nu aș exclude o astfel de ipoteză, cred că organele specializate ar trebui să ne dea un răspuns cert, dar noi un astfel de precedent nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Încă o dată trebuie să înțelegem că nu poți să pui toate datele într-un singur loc.”

Atacul nu putea fi realizat de o persoană fără cunoștințe tehnice avansate, consideră Dorian Doronceanu, președintele Comitetului Juridic al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor. Specialistul avertizează că pentru cetățeni, compromiterea datelor personale poate însemna tentative de furt de identitate, fraude și escrocherii.

Dorin DORONCEANU, PREȘEDINTELE COMITETULUI JURIDIC AL ATIC: „Compromiterea acestor date înseamnă riscul de furt de identitate, fraude, tentative de escrocherie, utilizare abuzivă a informațiilor personale. Asta ar fi o parte. Pentru stat, acest incident afectează încrederea publicului prin serviciile digitale și chiar ridic semne de întrebare prin capacitate de protejare a datelor cetățenilor.”

Expertul mai spune că, în primul rând, trebuie stabilit exact ce informații au fost extrase și ale cui sunt acestea. Totodată, autoritățile trebuie să identifice și să remedieze vulnerabilitățile pentru a preveni alte atacuri.

Dorin DORONCEANU, PREȘEDINTELE COMITETULUI JURIDIC AL ATIC: „Pe termen lung, consecințele pot include și prejudicii pentru cetățeni, deci care să fie fraudați ca urmare acest accident. Costurile de remediere pentru stat, pentru că oricum se lucrează cu remedierea acestei probleme. Eu cred că în acest moment, prioritatea este stabilirea exactă a datelor compromise.”

Experții îndeamnă oamenii să își schimbe parolelor pentru conturile importante, cum ar fi pentru Mcabinet sau pentru semnătura electronică.