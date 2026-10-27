Secțiile de votare s-au deschis în Israel, unde au loc alegeri parlamentare considerate de mulți drept cele mai importante din istoria țării. Este primul scrutin organizat după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

UPDATE 12:40 Benjamin Netanyahu și-a exprimat votul

Benjamin Netanyahu, care luptă pentru supraviețuirea sa politică, și-a exprimat votul în această dimineață, la Ierusalim.

Într-o postare publicată pe platforma X, premierul israelian le-a transmis alegătorilor de dreapta că „este o oră de urgență” și i-a îndemnat să meargă la vot pentru a împiedica obținerea unor rezultate mai bune de către stânga.

UPDATE 12:20

Poliția consideră că reținerea a trei persoane în sudul Israelului, suspectate că ar fi încercat să mituiască alegători, este un incident izolat și nu face parte dintr-o campanie mai amplă. Declarația a fost făcută de Dean Livne, directorul general interimar al Comisiei Electorale.

Potrivit acestuia, până la mijlocul dimineții, numărul sesizărilor privind nereguli sau probleme în secțiile de votare era mai mic decât la alegerile precedente.

UPDATE 12:00 Prezența la vot până la ora 8 (ora locală)

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, citate de publicația israeliană Ynet, prezența la vot în alegerile din Israel a ajuns la 16,68% până la ora 10:00, ora locală (08:00 GMT). Este cea mai mare rată de participare înregistrată la această oră din 1981 până în prezent.

Peste 1,2 milioane de israelieni își exprimaseră deja opțiunea electorală până la ora 10:00. Cifra este cu 0,78 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la aceeași oră în timpul alegerilor precedente, din 2022.

UPDATE 11:30 Partidul Lista Arabă Unită a depus o plângere la Comisia Electorală Centrală din Israel

Partidul Lista Arabă Unită (Ra’am), condus de Mansour Abbas), a depus o plângere la Comisia Electorală Centrală din Israel, acuzând o campanie menită să împiedice alegătorii să voteze pentru formațiune.

Potrivit publicației Haaretz, partidul susține că mai mulți activiști ai săi au fost arestați de poliție înainte de răsărit, în regiunea Negev, fără o justificare clară.

De asemenea, formațiunea reclamă lipsa buletinelor de vot în limba arabă în mai multe localități, inclusiv în Nazaret și Shfaram. Acuzațiile nu au fost verificate independent.

UPDATE 10:55 Cum funcționează sistemul electoral și când am putea afla rezultatele și componența noului guvern?

Knessetul, parlamentul Israelului, are 120 de mandate, iar deputații sunt aleși printr-un sistem de reprezentare proporțională. Niciun partid nu a reușit vreodată să obțină singur majoritatea de 61 de mandate, astfel că Israelul a fost întotdeauna condus de coaliții de guvernare.

După anunțarea rezultatelor, președintele îl invită pe liderul partidului care a obținut cele mai multe mandate să încerce să formeze o coaliție de guvernare.

Primele sondaje la ieșirea de la urne sunt publicate la ora 22:00, ora Israelului (21:00, ora Moldovei), iar primele indicii privind rezultatele numărării efective a voturilor apar, de regulă, în primele ore ale dimineții.

Stabilirea rezultatelor finale ar putea dura însă mai mult. Rezultatul alegerilor ar putea depinde de performanța electorală a două partide mici, care trebuie să obțină 3,25% din totalul voturilor pentru a intra în Knesset. Sondajele plasează ambele formațiuni în apropierea acestui prag.

Dacă îl depășesc, fiecare ar obține câte patru mandate, ceea ce ar influența semnificativ posibilitățile de formare a unei coaliții de guvernare, scrie The Guardian.

UPDATE 10:30 Cine sunt principalii rivali ai lui Netanyahu în cursa electorală?

- Gadi Eisenkot, considerat principalul candidat care l-ar putea înlocui pe Netanyahu, este fost șef al armatei israeliene. El a elaborat așa-numita doctrină Dahiya, o strategie controversată care presupune folosirea unei „forțe disproporționate” pentru a provoca pagube și distrugeri.

- Naftali Bennett este fost premier al Israelului și fost președinte al Consiliului așezărilor israeliene. El susține anexarea unei mari părți din Cisiordania.

- Avigdor Lieberman vrea desființarea Autorității Palestiniene și înlocuirea acesteia cu o confederație israeliano-iordaniană, deși, potrivit informațiilor apărute în presă, nu ar fi consultat partea iordaniană cu privire la acest plan.

- Yair Golan conduce partidul Democrații, considerat ultimul refugiu politic al stângii sioniste din Israel. Golan este fost general și fost adjunct al șefului armatei israeliene.

Yousef Jabareen/ Getty

Ce arată sondajele

Potrivit majorității sondajelor, coaliția premierului Benjamin Netanyahu ar putea pierde majoritatea în Knesset, parlamentul israelian, care are 120 de locuri. Totuși, nici blocul opoziției nu ar urma să obțină cele 61 de mandate necesare pentru a forma un guvern, scrie The Guardian.

Pentru Benjamin Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, miza alegerilor este atât politică, cât și personală. Premierul este judecat în trei dosare de corupție, aflate în continuare pe rol. Președintele american Donald Trump a intervenit în favoarea sa, cerând inclusiv acordarea unei grațieri înainte de încheierea proceselor.

Miza alegerilor

Scrutinul este considerat un test al conducerii lui Netanyahu după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, în urma cărora au murit aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili.

Războiul din Gaza și conflictul regional au afectat, de asemenea, poziția Israelului pe plan internațional. Potrivit The Guardian, ofensiva israeliană din Gaza s-a soldat cu cel puțin 75.000 de morți, iar o comisie a ONU a calificat-o drept genocid.

Un alt subiect important este extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania ocupată și intensificarea violențelor comise de coloniști. Aceste evoluții au fost criticate de mai mulți aliați tradiționali ai Israelului, unii dintre ei anunțând inclusiv măsuri de sancționare.

Principalul contracandidat al lui Netanyahu este Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și lider al partidului centrist Yashar. Acesta susține investigarea completă a eșecurilor serviciilor de informații care au permis atacurile Hamas din 2023.

Eisenkot susține eliminarea scutirilor de la serviciul militar pentru evreii ultraortodocși, o temă care provoacă tensiuni în societatea israeliană. În privința creării unui stat palestinian și a coloniilor din Cisiordania, însă, pozițiile sale sunt mai puțin clare.

Potrivit publicației, alegerile ar putea schimba echilibrul politic din Israel, însă rezultatul nu este sigur, iar formarea unui guvern ar putea fi dificilă chiar și în cazul în care coaliția lui Netanyahu pierde majoritatea.