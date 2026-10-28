La alegerile din Israel de marți blocul politic al premierului Netanyahu conduce deocamdată, dar nici el nici opoziția nu pot ajunge la o majoritate fără partidele arabe, care au avut o creștere semnificativă.

UPDATE 10:30 Răsturnare de situație

Rezultatele parțiale ale alegerilor de marți din Israel arată un bloc al premierului Netanyahu mai puternic decât anticipau sondajele, dar tot fără majoritatea necesară pentru formarea guvernului.

Cu 72% din voturi numărate, blocul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu este în avantaj, creditat cu 54 de locuri, iar cel de centru al rivalului Gadi Eisenkot cu 48 de locuri, 18 locuri revenind partidelor arabe.

UPDATE 09:00 Incident grav la ambasada Israelului din Belgrad

Un atacator a fost împușcat mortal în noaptea de marți spre miercuri în fața ambasadei Israelului din Belgrad, după ce a atacat un polițist, a declarat ministrul sârb de Interne, Ivica Dacic.

„Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care ar fi originar din Sabac, a atacat un membru al jandarmeriei cu două cuțite, strigând «Allah Akbar»”, a declarat Dacic.

UPDATE 08:10 Partidele arabe par că vor fi cheia guvernării

După numărarea a 55,4% din buletinele de vot, rezultatele parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală indicau 56 de mandate pentru blocul pro-Netanyahu și 49 pentru blocul anti-Netanyahu. Pentru a obține majoritatea în parlamentul israelian este nevoie de 61 de locuri.

Cele două partide arabe, Lista Comună (11) și Ra’am (4), ar obține, potrivit datelor de la această oră, restul de 15 locuri din Knessetul cu 120 de parlamentari, restul formațiunilor fiind sub pragul electoral.

Partidele palestiniene care nu fac parte din cele două blocuri principale ar putea decide astfel cine va ajunge la putere.

Însă Eisenkot, liderul partidului Yashar și fost șef al armatei, a exclus practic formarea unui guvern împreună cu acestea, ceea ce îi complică drumul către guvernare, scrie hotnews.ro.

UPDATE 08:00 Ce spune Trump despre rezultate

Donald Trump spune că a „a auzit că [premierul israelian] s-a descurcat foarte bine” în alegeri, dar a a discutat încă cu Netanyahu despre rezultate.

Ulterior, el a postat pe Truth Social un mesaj în ghilimele, care pare atribuit unui anume „Irving C. Schwartz”, în care se afirmă că situația la alegerile din Israel s-a schimbat în favoarea lui Netanyahu datorită lui Trump.

UPDATE 07:20 Au fost numărate deja 42% dintre voturi, dar va dura

După numărarea a 41,9% din voturi, rezultatele parțiale publicate de Comisia Electorală indică 57 de mandate pentru blocul pro-Netanyahu și 47 pentru blocul anti-Netanyahu. Formațiunile arabe Lista Comună și Ra’am dețin împreună celelalte 16 mandate, potrivit The Times of Israel.

Sub pragul de 3,25% se află la acest moment Rezerviștii (2,7%), Poporul Israelului (1,8%) și Publicul Haredi (0,3%).

Rezultatele sunt parțiale și se vor modifica pe măsură ce numărarea voturilor continuă, notează sursa citată.

Se estimează că aproximativ 600.000 de voturi prin corespondență, exprimate în mare parte de militari – aproape 10% din numărul total de voturi – nu vor fi numărate în totalitate decât abia până joi.

Rezultatele finale ar putea dura câteva zile, iar sistemul politic fragmentat al Israelului conferă partidelor mai mici rolul de factori decisivi în negocierile de coaliție, care, în urma alegerilor anterioare, s-au prelungit pe parcursul a câteva săptămâni sau luni, notează Reuters.

Dacă niciunul dintre blocuri nu reușește să formeze un guvern, ar putea fi necesară organizarea unui nou scrutin, lucru la care Eisenkot s-a opus. „Într-un scrutin cu o rată de participare atât de ridicată, ar fi o greșeală să se organizeze un nou scrutin”, a afirmat el.

UPDATE Un sfert din voturi, numărate. Blocul lui Netanyahu conduce

Cu 25,2% din voturi numărate după ora locală 4:00 dimineața, rezultatele parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală din Israel indică 63 de locuri obținute în Parlament de blocul pro-Netanyahu și 49 de mandate adjudecate de blocul condus de Eisenkot.

Celelalte opt locuri sunt deținute de Lista Comună, formațiunea nealiniată alcătuită în principal din facțiuni arabe, potrivit The Times of Israel.

Partidele care se află în prezent sub pragul electoral de 3,25% sunt Ra’am (3,2%), Rezerviștii (2,9%) și Poporul Israelului (1,8%).

Rezultatele sunt parțiale și se vor modifica pe măsură ce numărarea voturilor continuă. Voturile exprimate în plicuri duble, inclusiv cele ale soldaților, vor fi contorizate ulterior.

UPDATE Netanyahu le mulțumește lui Trump și lui Dumnezeu

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a mulțumit susținătorilor săi, în discursul ținut miercuri dimineață, printre care i-a enumerat pe președintele SUA, Donald Trump, și pe Dumnezeu, relatează CNN.

„Israelul se confruntă cu o ocazie istorică, unică, alături de marele nostru prieten, preşedintele Trump, de a elimina această amenințare, odată pentru totdeauna”, a spus el, referindu-se la Iran și la războiul în derulare.

„ Am reuşit să ne învingem duşmanii şi vom reuşi şi în viitor”, a dat asigurări Netanyahu. „Iranul este mai slab ca niciodată, iar Israelul mai puternic ca niciodată”, a spus el.

De asemenea, Netanyahu le-a mulțumit membrilor partidului său, Likud, celorlalți parteneri din guvern și din coaliție, soției și copiilor săi, precum și soldaților israelieni.

„În cele din urmă, aș dori să-i mulțumesc Creatorului lumii, care îmi dă puterea de a continua să acționez pentru eternitatea Israelului și a națiunii și statului nostru iubit – singurul nostru stat”, a spus Netanyahu, la finalul discursului său.

„Aș dori să vă spun: am învins în fața dușmanilor noștri și vom construi viitorul… nu te teme, Israel, nu te teme. Leul va rage… Poporul Israelului este viu”, a mai afirmat Netanyahu.

Netanyahu se laudă cu o „majoritate decisivă”. Varianta de guvern pe care o respinge categoric

Într-un discurs ținut miercuri dimineața devreme, după ce sondajele la ieșirea de la urne au indicat că partidul său este cel mai mare din Knesset, dar fără a deține majoritatea necesară pentru guvernare, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că rezultatele arată totuși că blocul său de dreapta se bucură de sprijinul unei „majorități decisive în rândul publicului sionist și evreu”.

„Sunt două lucruri clare. Primul este că Likud este cel mai mare partid din Israel… nu există nicio îndoială în privința asta”, a spus el, vorbind la sediul principal al partidului, din Ierusalim.

„Al doilea lucru care a devenit clar este că blocul de dreapta deține o majoritate decisivă în rândul publicului sionist, o majoritate decisivă, și de aceea am spus, și repet, că trebuie să formăm un guvern național puternic, un guvern de dreapta”, a afirmat Netanyahu adresându-se susținătorilor lui, potrivit CNN și The Times of Israel.

Netanyahu a criticat dur partidele arabe, calificându-le drept „antisioniste”, acuzându-le că acestea „susțin distrugerea Israelului”, și a respins vehement ideea de a colabora cu ele pentru formarea unui guvern. Conform proiecțiilor exit-poll-urilor, partidele arabe vor obține un număr record de mandate.

„Acestea sunt partide palestiniene sau partide antisioniste, care susțin distrugerea Israelului. Nu putem accepta un astfel de scenariu”, a spus Netanyahu.

Sondajele la ieșirea de la urne au indicat că blocul lui Netanyahu se află la egalitate sau cu un ușor avantaj față de blocul opoziției, cu 52 de locuri față de 49. Dar acest număr este mult mai mic decât majoritatea de guvernare de care ar avea nevoie Netanyahu – și reprezintă o prăbușire a sprijinului public, față de cele 68 de locuri pe care le deținea anterior.

UPDATE Partidul Likud al lui Netanyahu conduce cu 27%, după numărarea a 100.000 de voturi

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu se află în frunte, cu aproximativ 27% din voturi, după numărarea primelor 100.000 de buletine de vot, a anunțat Comisia Electorală Centrală din Israel miercuri, în jurul orei 2:30 dimineața.

Partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot a obținut aproximativ 17% din voturi, în timp ce partidul B’Yachad al lui Naftali Bennett se situează la aproape 9%, potrivit The Jerusalem Post.

Netanyahu, așteptat să țină un discurs la sediul partidului său

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat, în cursul nopții de marți spre miercuri, să țină un discurs la sediul partidului său, Likud, din Ierusalim.

Sondajele la ieșirea de la urne indică faptul că nici coaliția acestuia, nici opoziția nu vor obține majoritatea în Parlament.

Exit-poll-uri actualizate: Două posturi TV indică egalitate

Kan 11 și Chanell 13, două dintre cele mai importante posturi de televiziune din țară, și-au actualizat sondajele la ieșirea de la urne, indicând o egalitate între blocul lui Netanyahu și cel al lui Eisenkot, fiecare cu câte 51 de mandate.

Channel 12, celălalt post important, estimează că blocul lui Netanyahu are 50 de mandate, iar opoziția 52 – reducând astfel previziunile făcute mai devreme în cursul serii.

Un partid are nevoie de 61 de locuri în parlament pentru a forma un guvern de coaliție majoritar.

Sondajele la ieșirea de la urne publicate mai devreme marți seară îl indicau pe Eisenkot câștigând majoritatea locurilor în Knesset, cu o ușoară marjă. Exit-poll-urile din Israel sunt adesea revizuite după publicare și sunt cunoscute pentru imprecizia lor, numărul final al locurilor putând varia adesea cu câteva locuri, notează The Guardian.

Comisia electorală a început să facă publice rezultatele oficiale

Comisia electorală din Israel a publicat prima serie de rezultate. Aceasta precizează că a numărat doar 2.670 din cele peste 7,3 milioane de buletine de vot exprimate.

Numărarea buletinelor de vot va continua pe tot parcursul nopții, iar în următoarele ore se așteaptă primele rezultate clare.

Eisenkot îi cere lui Netanyahu să se retragă

Președintele partidului Yashar, Gadi Eisenkot, afirmă că israelienii au votat pentru schimbare și împotriva continuării mandatului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, în condițiile în care sondajele la ieșirea de la urne realizate de principalele posturi de televiziune indică faptul că formațiunea Likud va obține cel mai mare număr de mandate în Parlament.

Niciunul dintre cele două blocuri majore de partide nu va obține o majoritate de 61 de locuri în Knesset, conform exit-poll-urilor de până acum.

„Acestea sunt încă rezultate ale sondajelor la ieșirea de la urne și trebuie să așteptăm numărătoarea finală”, a declarat Eisenkot la sediul partidului său, într-un discurs ținut în timpul nopții, după închiderea secțiilor de votare.

„Dar este deja clar că, în această seară, Netanyahu se confruntă cu o majoritate sionistă, responsabilă, mai numeroasă și mai puternică”, a adăugat Eisenkot.

„Poporul a votat pentru schimbare. Coaliția eșecului a pierdut încrederea poporului. Populația israeliană a votat împotriva continuării mandatului lui Netanyahu în funcția de prim-ministru”, a afirmat el, citat de The Times of Israel.

Eisenkot l-a îndemnat pe Netanyahu să „accepte votul de neîncredere al poporului” și să se retragă din viața politică, adăugând că „având în vedere o prezență la vot atât de ridicată, organizarea unor noi alegeri ar fi o greșeală”.

„Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a forma un guvern sionist care să servească intereselor tuturor”, a mai declarat el. El a descris coaliția avută în vedere ca fiind dedicată „serviciului militar universal” și „desființării Hamas” și afirmă că aceasta trebuie să „respecte și să țină seama de toate segmentele societății”.

Adresându-se oficialilor din cadrul instituțiilor de securitate și din serviciul public, Eisenkot i-a îndemnat să „servească exclusiv statul și interesele cetățenilor israelieni”.

„Era evaziunilor, a eșecurilor și a minciunilor s-a încheiat”, a spus el. „Am demonstrat că aceasta nu este victoria unei părți asupra alteia, ci o victorie pentru întreg poporul Israelului”, a mai afirmat Eisenkot.

Smotrich respinge bucuria opoziției și promite că „în Gaza se vor ridica așezări evreiești”

Adresându-se susținătorilor la sediul electoral al partidului său, Sionismul Religios, ministrul Finanțelor din Israel, Bezalel Smotrich, a respins declarațiile liderilor opoziției potrivit cărora rezultatele sondajelor preliminare marchează o înfrângere pentru blocul pro-Netanyahu.

„Nu vă vom lăsa să sărbătoriți. Ei sărbătoresc pentru că cred că vor reuși să inverseze revoluția noastră de colonizare din Iudeea și Samaria”, a spus Smotrich, folosind denumirea biblică pentru Cisiordania.

„Nu vor reuși. Așezările evreiești se vor ridica în Gaza”, a susținut el.

Exit-poll Channel 13 actualizat: Cele două blocuri, la egalitate

În exit-poll-ul actualizat al Channel 13, coaliția pro-Netanyahu câștigă un loc și ajunge la egalitate cu blocul care se opune premierului israelian, condus de Gadi Eisenkot, fiecare tabără urmând să obțină câte 51 de locuri în Parlament.

Exit-poll-ul inițial arăta că blocul lui Netanyahu urma să obțină 50 de mandate, iar tabăra lui Eisenkot 53. O actualizare intermediară indica 52 de locuri pentru blocul anti-Netanyahu.

La nivel individual de formațiune, cea mai nouă actualizare arată că partidul Likud al lui Benjamin Netanyahu crește, totuși, de la 25 la 27 de mandate, în detrimentul partidului Yashar, al rivalului Eisenkot, care scade de la 23 la 22 de locuri.

Ministru din partidul lui Netanyahu: Ni s-a cerut să nu acordăm interviuri

Partidul Likud le-a cerut miniștrilor săi să nu acorde interviuri, le-a spus jurnaliștilor ministrul Comunicațiilor, Shlomo Karhi, în timp ce intra în sala principală a sediului central al Likud, din Ierusalim.

În sală se aflau și deputații Moshe Saada și Amit Halevi, tot din cadrul formațiunii conduse de Benjamin Netanyahu.