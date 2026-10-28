Un bărbat de 75 de ani a murit în drum spre spital, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un BMW în apropiere de Băneștii Noi. Alte patru persoane, inclusiv un copil de un an, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, bărbatul de 75 de ani, aflat la volanul unui Renault, ar fi intenționat să vireze la stânga, moment în care s-a ciocnit cu un BMW condus de un bărbat de 26 de ani.

Șoferul Renault-ului a murit în drum spre spital

În urma impactului, ambele automobile au fost proiectate în afara carosabilului. Șoferul Renault-ului a fost preluat de ambulanță, însă a decedat în drum spre spital.

Conducătorul BMW-ului și cei trei pasageri aflați în mașină, inclusiv copilul de un an, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit poliției, testarea alcoolscopică a șoferului BMW-ului a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii din Telenești investighează cazul.

Accident/ Poliția