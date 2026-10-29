Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins și modernizat, cu investiții estimate la 500 de milioane de euro în prima etapă a proiectului. Planul prevede construirea unui terminal nou, reconstrucția pistei și a căilor de rulare, precum și extinderea platformelor de staționare a aeronavelor.

Potrivit informațiilor publicate de Guvern, proiectul se află la etapa de elaborare a conceptului și a masterplanului, care va stabili direcțiile de dezvoltare a aeroportului pentru următorii 15 ani. În paralel, sunt identificate sursele de finanțare.

Noul terminal este proiectat să deservească până la 2.800 de pasageri pe oră. Autoritățile estimează că modernizarea infrastructurii va permite reducerea aglomerației, creșterea numărului de zboruri și îmbunătățirea condițiilor pentru călători. Până în 2030, aeroportul ar urma să poată deservi aproximativ 10 milioane de pasageri anual.

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Conform calendarului preliminar, în 2027 urmează să fie realizate studiile și documentația tehnică pentru masterplan. Extinderea terminalului actual este prevăzută pentru o perioadă de 19 luni, iar aeroportul modernizat ar urma să fie gata până la sfârșitul anului 2030. Programul general de investiții se va desfășura în perioada 2027–2031.

Proiectul face parte din Planul de Creștere pentru Moldova, susținut de Uniunea Europeană, și vizează extinderea capacității aeroportului și modernizarea infrastructurii.