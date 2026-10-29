750 de mii de oameni au devenit victime ale atacului cibernetic produs între 19 și 23 octombrie. Vorbim despre date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, permis de conducere si numere de înmatriculare, informații despre pensie sau familie, a anunțat Agenția de Guvernare Electronică.

Ce înseamnă asta? Cum pot fi folosite aceste date? Cum s-a produs atacul și când vom afla cu siguranță ce s-a furat? Ce măsuri trebuie să luăm pentru a ne proteja? Cine ar putea sta în spatele acestui atac? Cum are de gând statul să protejeze serviciile publice digitale?

Despre toate acestea discutăm joi, 29 octombrie.

Invitații Lorenei Bogza sunt Mihai Lupașcu, șeful Agenției pentru Securitate Cibernetică, expertul Sergiu Bozian, Asociația pentru protecția vieții private, Andrei Curăraru, expert în securitate, WatchDog.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe protv.md