Tensiuni la Varșovia, după ce conducerea Tribunalului Constituțional a fost suspendată pentru o lună, iar decizia a declanșat proteste în fața instituției. Vicepreședintele tribunalului, Bartłomiej Sochański, a calificat acțiunea drept o „lovitură de stat”, în timp ce premierul Donald Tusk susține că este vorba despre un proces de restabilire a statului de drept. Situația a devenit atât de tensionată, încât președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt vizita în Senegal și a anunțat că revine în țară.

Poliția a fost mobilizată în apropierea sediului Tribunalului Constituțional din Varșovia, unde s-au adunat mai mulți protestatari. Potrivit presei poloneze, unii manifestanți au încercat să pătrundă pe teritoriul instituției, trecând peste gard, iar în direcția polițiștilor au fost aruncate diverse obiecte. Forțele de ordine au anunțat că intervin pentru a preveni incidentele și a restabili ordinea publică, scrie SOTAvision.

SUSPENDAREA CONDUCERII TRIBUNALULUI A DECLANȘAT SCANDALUL

Scandalul a izbucnit după ce Tribunalul Constituțional a anunțat suspendarea, pentru o lună, a atribuțiilor de serviciu ale președintelui instituției, Bogdan Święczkowski, și ale vicepreședintelui Bartłomiej Sochański. Conducerea tribunalului urmează să fie preluată de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, aleasă în componența instanței de actualul Parlament.

Aceasta a justificat măsura prin riscurile la adresa securității judecătorilor și angajaților, dar și prin posibilitatea unor încălcări ale ordinii publice.

VICEPREȘEDINTELE SUSPENDAT ACUZĂ O „LOVITURĂ DE STAT”

Decizia a fost contestată de vicepreședintele suspendat al tribunalului, care susține că nu există niciun temei legal pentru o asemenea intervenție.

„Nu cunosc niciun temei juridic care să permită o asemenea intervenție în independența tribunalului și a unui judecător independent. Are loc o lovitură de stat”, a declarat Bartłomiej Sochański.

TUSK SUSȚINE CĂ AUTORITĂȚILE RESTABILESC STATUL DE DREPT

Premierul Donald Tusk respinge însă această interpretare și afirmă că autoritățile încearcă să restabilească statul de drept, după mai mulți ani de controverse legate de funcționarea sistemului judiciar.

„După câțiva ani de fărădelege, în timpul guvernării partidului «Lege și Justiție» (PiS), acest proces nu este ușor. Uneori este dureros și necesită acțiuni hotărâte. Nu există o altă cale”, a transmis șeful Guvernului.

UN CONFLICT MAI VECHI PRIVIND COMPONENȚA TRIBUNALULUI CONSTITUȚIONAL

Disputa are la bază un conflict mai vechi privind componența Tribunalului Constituțional. Guvernul condus de Donald Tusk contestă o parte dintre deciziile instanței, invocând numirea unor judecători în perioada în care Polonia era condusă de partidul conservator „Lege și Justiție”. De cealaltă parte, fostul președinte al tribunalului și susținătorii săi nu recunosc autoritatea judecătorilor aleși de actuala majoritate parlamentară.

Liderul PiS, Jarosław Kaczyński, a condamnat suspendarea conducerii tribunalului și i-a cerut președintelui Karol Nawrocki să intervină.

Astfel, conflictul dintre instituțiile statului polonez se amplifică, iar disputa privind independența și componența Tribunalului Constituțional riscă să provoace noi confruntări politice.