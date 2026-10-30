Președintele Vladimir Putin a făcut joi noi declarații despre relațiile Moscovei cu țările europene, într-o conferință de presă care a urmat summitului Rusia-Africa, în care liderul de la Kremlin a lansat un avertisment la adresa europenilor.

Rusia este „pregătită” de război cu Europa, deși nu și-l dorește, a afirmat Putin, adăugând: „Mulți oameni vorbesc constant despre pregătirea pentru război până în 2030. Este corect? Nu. În primul rând, suntem pregătiți, dar nu vrem niciun război cu Europa”.

Declarațiile liderului de la Kremlin au fost citate de agenția Interfax, iar apoi preluate de versiunea în limbă rusă a publicației The Moscow Times.

Potrivit președintelui rus, provocarea unei înfrângeri strategice Rusiei până în 2030 este „greu posibilă”, iar Moscova susține orice măsuri de restabilire a relațiilor cu Europa – atât în ​​general, cât și cu țări individuale.

„Și dacă se merge prea departe, nu vor exista câștigători. Să nu uite nimeni acest lucru”, a avertizat Putin.

El a adăugat că Rusia nu ar dori ca o situație precum cea din Golful Persic să se dezvolte în Marea Baltică și a pledat pentru respectarea dreptului internațional.

„Altfel, vom ajunge la o situație similară cu cea care s-a întâmplat în Strâmtoarea Ormuz. Își dorește cineva ca o situație precum cea din Golful Persic sau din Strâmtoarea Ormuz să se dezvolte în Marea Baltică? Nu vrem asta, dar vom răspunde oricărei provocări”, a mai spus Putin.

Președintele rus a precizat că situația din Marea Baltică a fost discutată în conversația purtată la telefon cu președintele finlandez Alexander Stubb și cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, care a avut loc la inițiativa acestora.

„Știu că au existat unele critici la adresa lor ulterior, dar nu este treaba noastră să judecăm dacă acest lucru este corect sau greșit. Cred că este corect. La urma urmei, există oameni în Europa care nu vor să provoace o înfrângere strategică Rusiei, așa cum își doresc unii, ci vor mai degrabă să stabilească un fel de dialog constructiv”, a mai afirmat liderul de la Kremlin.

Kremlinul a exlus o prezență europeană în negocierile cu Ucraina și SUA

Miercuri, Kremlinul a exclus o prezență europeană în noua rundă de negocieri despre războiul din Ucraina care va avea loc în noiembrie în orașul Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite.

„Am convenit că negocierile tripartite cu participarea Rusiei, Ucrainei și SUA vor fi reluate”, a declarat pentru televiziunea publică Iuri Ușakov, consilier pentru politică internațională al Kremlinului.

„Ei (europenii, n.r.) pot participa dacă își cumpără bilete. Dar nimeni nu intenționează să îi invite la masa negocierilor”, a adăugat el, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

Ușakov declarase deja marți că este prematur să se discute despre desemnarea unui negociator european pentru tratativele privind Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut întotdeauna prezența aliaților săi europeni în procesul de negociere și chiar mai intens după tensiunile dintre Kiev și președintele american Donald Trump.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a spus că Europa nu a prezentat nimic nou în contactele sale de marți cu președintele Vladimir Putin.

Alexander Stubb și Jonas Gahr Store l-au îndemnat pe Putin, în discuția lor telefonică, să declare un armistițiu. Drept răspuns, liderul de la Kremlin i-a avertizat pe interlocutorii săi europeni că nu va exista pace în Ucraina până când nu vor fi luate în considerare interesele naționale ale Rusiei.

În ceea ce privește data întâlnirii de la Abu Dhabi, Ușakov a spus că aceasta va fi anunțată „în curând”.

Amenințare cu anularea negocierilor tripartite de pace

Joi, Moscova a avertizat Ucraina că – dacă va lansa un atac masiv pe 4 noiembrie împotriva sa, când Federația Rusă celebrează sărbătoarea sa națională Ziua unității naționale – va pune în pericol reluarea negocierilor tripartite cu medierea SUA.

„Să vedem cum se vor comporta adversarii noștri ucraineni în aceste zile. (…) Dacă în timpul celebrării vor avea loc bombardamente masive, acest lucru ne va afecta probabil starea de spirit, ceea ce este logic”, a declarat, unui reporter al televiziunii ruse, Ușakov.

Rusia sărbătorește pe 4 noiembrie Ziua unității naționale, o sărbătoare care celebrează victoria asupra ocupației poloneze din 1612.

„Ziua unității naționale este sărbătoarea noastră. Și am spus că reluarea negocierilor tripartite va fi anunțată după aceasta. Este evident că întâlnirea va avea loc după aceea, nu înainte”, a reiterat consilierul Kremlinului pe probleme de politică internațională.

Kremlinul a condamnat bombardamentul masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei din ultimele 24 de ore – unele media au vorbit despre cel mai mare atac de la începutul războiului, cu 1.214 de aparate doborâte – în timpul celui de-al treilea summit Rusia-Africa, care a avut loc în ultimele două zile în capitala rusă.

„Este ceva foarte straniu, pentru că este vorba de un eveniment de anvergură mondială desfășurat în capitala Rusiei. Și, desigur, lansarea unui atac masiv cu drone de o asemenea amploare împotriva Moscovei este ceva straniu”, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, miercuri, între ora locală 20:30 (17:30 GMT) și ora 07:00 (04:00) joi, au fost lansate 613 drone în direcția regiunii Moscovei, dintre care 231 au fost doborâte în apropierea orașului, scrie hotnews.ro.