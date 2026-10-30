Procuratura municipiului Chișinău a pornit un dosar penal în contextul informațiilor apărute după atacul cibernetic din Republica Moldova, în urma căruia datele personale a peste 750.000 de cetățeni ar fi fost extrase neautorizat.

Potrivit procuraturii, ancheta vizează presupuse fapte de încălcare a inviolabilității vieții private și divulgare a datelor urmăririi penale.

Reprezentanții procuraturii precizează că vor informa publicul despre evoluția anchetei, în măsura în care acest lucru va fi posibil, cu respectarea prevederilor legale.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele cu caracter personal a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic din ultimele zile. În total, atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de numere de identificare. Potrivit investigațiilor preliminare, datele sustrase includ nume, informații despre membrii familiei, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile spun că au oprit atacul și continuă verificările sistemelor afectate.

Audieri la Parlament

Instituțiile statului vor fi audiate miercuri, 4 noiembrie, în Parlament, după atacul cibernetic în urma căruia au fost furate date personale asociate cu circa 750.000 de IDNP-uri. În timp ce opoziția cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă, ieri, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că incidentul poate fi examinat în cadrul audierilor organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

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