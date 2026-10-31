Buletinul de identitate în format digital, disponibil prin portofelul guvernamental EVO, nu va putea fi folosit la alegerile locale noi și la referendumul local din 1 noiembrie.

Într-un comunicat, Comisia Electorală Centrală a precizat că alegătorii să prezinte doar actele de identitate în format fizic, după incidentele de securitate cibernetică care au vizat serviciile publice digitale ale statului.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a CEC. Potrivit instituției, măsura are scopul de a preveni eventualele riscuri asociate utilizării mecanismelor de identificare digitală în contextul incidentelor cibernetice recente.

Astfel, alegătorii care vor merge la vot pe 1 noiembrie vor trebui să prezinte operatorilor din secțiile de votare buletinul sau cartea de identitate în format fizic, conform procedurilor aplicate până acum.

Identificarea digitală va fi posibilă la scrutinele viitoare

CEC anunță că menține dialogul cu Agenția de Guvernare Electronică pentru a putea utiliza identificarea digitală la următoarele scrutine.

Mecanismul ar putea fi aplicat după finalizarea tuturor verificărilor de securitate și confirmarea faptului că serviciile respective sunt sigure.

Atacurile cibernetice continuă

Agenția de Guvernare Electronică anunță că tentativele de atac asupra infrastructurii digitale continuă, însă verificările nu au identificat noi extrageri neautorizate de date. Autoritățile analizează informațiile sustrase anterior pentru a identifica persoanele afectate și pregătesc un mecanism de notificare individuală a acestora.

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