Accident grav în capitală. Un camion s-a ciocnit cu două automobile. Cele trei vehicule, grav avariate - VIDEO

Un camion s-a ciocnit cu două automobile, astăzi, pe o stradă din capitală. La locul accidentului au intervenit pompierii. Nimeni n-a avut de suferit. Daniela Frunză Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe strada Calea Basarabiei. Camionul s-a ciocnit cu două automobile Preliminar, camionul de marca MAN s-a ciocnit cu două automobile, Opel și Volkswagen. În urma accidentului, nimeni n-a avut de suferit, iar cele trei unități de transport au fost grav avariate. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Sursa video: Telegram/accidenteMoldova