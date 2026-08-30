Un camion s-a ciocnit cu două automobile, astăzi, pe o stradă din capitală. La locul accidentului au intervenit pompierii. Nimeni n-a avut de suferit.
Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe strada Calea Basarabiei.
Camionul s-a ciocnit cu două automobile
Preliminar, camionul de marca MAN s-a ciocnit cu două automobile, Opel și Volkswagen.
În urma accidentului, nimeni n-a avut de suferit, iar cele trei unități de transport au fost grav avariate. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
Sursa video: Telegram/accidenteMoldova