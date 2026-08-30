Un camion s-a ciocnit cu două automobile, astăzi, pe o stradă din capitală. La locul accidentului au intervenit pompierii. Nimeni n-a avut de suferit.

Daniela Frunză
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Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe strada Calea Basarabiei.

Camionul s-a ciocnit cu două automobile

Preliminar, camionul de marca MAN s-a ciocnit cu două automobile, Opel și Volkswagen. 

În urma accidentului, nimeni n-a avut de suferit, iar cele trei unități de transport au fost grav avariate. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Sursa video: Telegram/accidenteMoldova

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