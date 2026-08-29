Moscova lansează un nou avertisment la adresa Chișinăului, în legătură cu regiunea transnistreană. Un oficial rus spune că Rusia va reacționa „hotărât și fără întârziere” dacă situația din stânga Nistrului se va agrava și invocă protejarea cetățenilor ruși din regiune. Declarația vine după o serie de mesaje similare ale Kremlinului și cu 3 săptămâni înaintea alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei.

Într-un mesaj transmis prin intermediul agenției ruse RIA Novosti, adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a lansat un nou avertisment în legătură cu regiunea transnistreană. El spune că Rusia va reacționa „hotărât și fără întârziere” dacă situația din stânga Nistrului s-ar agrava și invocă protejarea cetățenilor ruși aflați în regiune.

MESAJ MIHAIL GALUZIN: „Federația Rusă garantează o protecție sigură cetățenilor săi și compatrioților aflați în Transnistria. Nimeni nu trebuie să aibă nici cea mai mică îndoială că, în cazul agravării situației, vom reacționa hotărât și fără întârziere”, searată în articolul publicat de presa rusă de stat.

Este un avertisment formulat de Moscova, deși regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău pledează pentru soluționarea pașnică a conflictului și reintegrarea țării. Declarația lui Galuzin vine după alte mesaje similare ale oficialilor ruși, care au invocat în repetate rânduri „protecția” cetățenilor ruși din stânga Nistrului. În același timp, în regiunea transnistreană se fac pregătiri pentru alegerile din Rusia. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că acolo vor fi deschise 17 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat. În restul Republicii Moldova, potrivit informațiilor anunțate de Tiraspol, ar urma să funcționeze o singură secție, la Chișinău. Scrutinul este programat pentru 18–20 septembrie.

Avertismentele Moscovei vin și pe fondul unor informații tot mai îngrijorătoare despre planurile Rusiei în raport cu Republica Moldova. O investigație publicată în august de The New York Times, bazată pe informații furnizate de oficiali occidentali din serviciile de informații, arată că Moldova ar fi a doua prioritate a Kremlinului după Ucraina. Potrivit publicației, Rusia încearcă să schimbe direcția politică a Republicii Moldova și să slăbească apropierea țării de Uniunea Europeană. Într-un eventual scenariu militar, Rusia ar încerca să ajungă în regiunea transnistreană după cucerirea unor teritorii din sudul Ucrainei. În paralel, Republica Moldova a devenit tot mai des ținta unor incidente legate de războiul din Ucraina. Drone rusești au încălcat spațiul aerian moldovenesc, iar autoritățile de la Chișinău au condamnat aceste incidente drept încălcări ale suveranității țării.