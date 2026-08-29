Energocom a înregistrat, vineri, aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori, majoritatea solicitărilor vizând indicii contoarelor incluși în facturile aferente consumului de gaze naturale din luna iulie 2026.

Potrivit Energocom, facturile pentru consumul din luna iulie, emise la 28 august, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele în vigoare în prezent. Noile tarife aprobate de ANRE se vor aplica începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie.

Totodată, compania menționează că furnizorul universal Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, iar operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indicilor sau înregistrarea indicilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor sau, după caz, de calcularea unui consum estimativ, în baza istoricului de consum.

Dacă indicii nu coincid cu cei înscriși în factură

În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor.

O altă situație care poate genera diferențe între consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară este perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii.

Energocom precizează că atunci când citirea contorului este efectuată de reprezentantul operatorului de distribuție după încheierea perioadei de facturare, sau atunci când factura este achitată ulterior, prin aplicația bancară, soldurile afișate în aplicațiile bancare pot include și plăți înregistrate în afara perioadei de facturare.

„Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau un consum estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura, unde această informație este indicată în mod expres”, se arată în comunicat.

Termenul de emitere, redus din luna septembrie

Între timp, Energocom a finalizat implementarea modulului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Astfel, începând cu facturile aferente consumului din luna august, emise în septembrie, termenul de emitere va fi redus, iar facturile vor fi expediate consumatorilor până cel târziu la data de 15 a lunii următoare celei de consum.

Persoanele care nu au reușit să discute cu operatorii, vor fi reapelați

Totodată, Centrul de apel al S.A. “Energocom” a implementat un sistem de reapelare automată a consumatorilor care au sunat la numărul 1309, dar au renunțat la apel înainte de a intra în legătură cu un operator. Astfel, în următoarea zi lucrătoare, 1 septembrie, toate persoanele care nu au reușit să discute cu un operator vor fi contactate pentru a primi răspuns la întrebările lor.

Gazul se scumpește din 1 septembrie

Consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Noul tarif este cu 5 lei și 88 de bani mai mare decât cel actual, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 41 la sută. Tariful a fost aprobat la 21 august de ANRE, care explică majorarea prin creșterea prețurilor la gaze pe piața internațională.

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