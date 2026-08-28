Trei angajate ale unui restaurant din Chișinău sunt date dispărute în urma inundațiilor devastatoare din Nepal. Cetățene ale Ucrainei, acestea se aflau în zona afectată în momentul producerii dezastrului, iar de atunci nu mai pot fi contactate, anunță reprezentanții localului. Aceștia au lansat un apel public pentru a obține informații despre soarta lor și pentru a verifica dacă se află printre persoanele rănite sau evacuate. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că s-a autosesizat și verifică situația. Autoritățile precizează că, până acum, în regiunile afectate nu au fost identificați cetățeni ai Republicii Moldova.

Într-o postare pe Facebook, ucrainenii, care au deschis un restaurant la Chișinău au publicat fotografii cu cele trei femei.

Potrivit acestora, acestea erau turiste și se aflau în regiunea Gyirong, la frontiera dintre Nepal și Tibet, în momentul în care zona a fost lovită de inundații și alunecări de teren.

Apelul reprezentanților restaurantului: „Căutăm colegele și personale noastre apropiate. Nu există legătura cu ele și, în acest moment, orice informație despre posibila lor locație este extrem de importantă pentru noi.”

...se arată în mesajul public pe care l-au postat administratorii restaurantului.

Reprezentanții restaurantului cer ajutorul celor care au rude, prieteni sau contacte în China, cunosc limba chineză ori pot lua legătura cu spitale, poliție, salvatori sau autorități locale din Tibet. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că s-a autosesizat și, în urma discuțiilor cu autoritățile ucrainene de la Beijing, confirmă că cele trei femei figurează printre cetățenii ucraineni dați dispăruți. Totodată, autoritățile precizează că printre persoanele dispărute în regiune nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova.

Tatiana BARAC, PURTĂTOARE DE CUVÂNT AL MINISTERULUI DE EXTERNE: „Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară pot contacta ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză. Totodată, rugăm rudele cetățenilor moldoveni cu care s-a pierdut legătura, precum și orice persoană care deține informații despre cetățeni ai Republicii Moldova aflați în regiunea afectată să informeze fără întârziere misiunea diplomatică.”

Pe 26 august, în Nepal, la granița cu Tibetul, o viitură de noroi și pietre a provocat inundații. Ambasada Republicii Moldova în China le-a recomandat cetățenilor din zonă să respecte indicațiile autorităților și să ceară ajutor, dacă este necesar.