După întâlnirea trilaterală și declarațiile de presă pe care le-au făcut, Maia Sandu, Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au urcat pe scena în timpul concertului din Piața Marii Adunări Naționale ca să salute cetățenii.
27 august 2026, ora 21:06
LIVE. Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat pe scena din PMAN
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