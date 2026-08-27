LIVE. Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat pe scena din PMAN

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După întâlnirea trilaterală și declarațiile de presă pe care le-au făcut, Maia Sandu, Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au urcat pe scena în timpul concertului din Piața Marii Adunări Naționale ca să salute cetățenii. Daniela Frunză