Incidentele de Ziua Independenței continuă: Un obiect zburător a căzut în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca. Zona este securizata

Poliția RM / Obiect zburător căzut în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca

Un obiect zburător a căzut la pământ în apropierea drumului Chișinău–Basarabeasca. Zona este securizată, iar specialiștii urmează să examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și cauzele în care acesta a ajuns în zonă. Elena Pozdîrcă *Știre în curs de actualizare Potrivit poliției, un cetățean a sesizat despre prezența unui obiect zburător căzut la sol în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca. Poliția spune va reveni cu informații suplimentare după finalizarea verificărilor. Cetățenii sunt îndemnați să evite apropierea de obiecte similare și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul Serviciului 112.