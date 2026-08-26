Guvernul a anunțat noi artiști care vor urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Programul artistic va reuni interpreți, orchestre și formații cunoscute, precum și ansambluri de dans și va începe la ora 18:00, după parada militară.

Printre cele mai recente nume anunțate se numără Adriana Babin, Orchestra Fraților Advahov, Aliona Moon, DARA, Ileana și trupa de dans Raush.

Acestora li se adaugă artiștii și colectivele anunțate anterior: Orchestra TRM, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”, Natalia Barbu, Anatol Mîrzenco, Pasha Parfeni, Gheorghe Țopa, Nelly Ciobanu, Satoshi, Vali Boghean, Magnat și Feoctist, Orchestra „Fluieraș”, Lupii lui Calancea, Alternosfera și Zdob și Zdub.

Astfel, scena din PMAN va reuni artiști din mai multe generații și stiluri muzicale, de la muzică populară și tradițională până la pop și rock.

Evenimentele dedicate celor 35 de ani de Independență vor avea loc pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Organizatorii îi îndeamnă pe oameni să vină să sărbătorească prin muzică și dans.

Programul pentru 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova

Programul oficial va începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Parada militară în PMAN

Evenimentele se vor muta ulterior în Piața Marii Adunări Naționale. La ora 16:30 va avea loc parada militară, la care vor participa peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Repetițiile comune în PMAN pentru 27 august, pe ultima sută de metri

Peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță s-au aliniat aseară în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, pentru antrenamentul general al Paradei Militare dedicate Zilei Independenței. Alături de aceștia, în centrul capitalei a fost prezentată și tehnica militară și specială care va defila pe 27 august. Pregătirile pentru paradă au fost în toi și la Bălți.

Pregătiri și la Bălți

Pregătirile nu s-au limitat la Chișinău. Militarii Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova” și reprezentanții altor structuri de forță au repetat pasul de defilare, coordonarea și ordinea formațiunilor.

La parada din Bălți vor participa efectivele a nouă subdiviziuni. Va fi prezentată și tehnica Brigăzii „Moldova”, a Inspectoratului General de Carabinieri și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Evenimentul este unul special pentru municipiu, întrucât parada militară este organizată pentru prima dată la Bălți.