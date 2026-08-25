Remanierile propuse de premierul Vasile Tofan în guvern stârnesc critici din partea opoziției. Deputații contestă numirea lui Claudiu Năsui la ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și transferul lui Eugeniu Osmochescu la ministerul Agriculturii. Opoziția susține că Năsui nu cunoaște realitățile din Republica Moldova, iar Osmochescu nu are suficientă experiență în domeniul agriculturii. PAS respinge acuzațiile și spune că ambii sunt profesioniști, iar deciziile privind componența Guvernului îi aparțin premierului Vasile Tofan.

Igor DODON, LIDERUL PSRM: „Nu poate o persoană care nu cunoaște realitățile din Republica Moldova să fie numit ministru. Planul B al Maiei Sandu de lichidare a statalității Republicii Moldova.”

Liderul Partidului Nostru spune că numirea lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi un eșec, făcând referire la perioada când acesta a deținut funcția de ministru al Economiei peste Prut.

Renato USTÎI, LIDERUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR: „Dumnealui nu a lucrat nici un an de zile. A făcut o reformă cu măsuri dure, care să lichideze 30-40% din aparatul funcționarilor, întreprinderilor de stat. Am văzut că au micșorat cheltuiele cu 10 sau cu 16%. N-am văzut eu atât de multe reușite în România.”

Deputații din opoziție critică și modul în care acesta a primit cetățeani Republicii Moldova.

Vasile TARLEV, DEPUTAT NEAFILIAT: „Vorbim de un cetățan ai unei țări străini care în timp de câteva minute i s-a oferit cetățenia Moldovei și a fost numit în într-o funcție cheie a statului, nu este normal. Este un lucru urât, nu este binevenit, nu este transparent.”

Gaik VARTANEAN, DEPUTAT „BLOCUL ALTERNATIVA”: „Eu cred că noi avem suficienți specialiști în Republica Moldova, atât în anteriorul țări, cât și în diasporă. Peste un milion de oameni, mulți din ei sunt economiști, businessmeni.”

Și lidera comuniștilor a criticat decizia, într-o postare pe canalul său de Telegram, calificând-o drept regretabilă. Ea a acuzat partidul de guvernare că tratează instituțiile statului ca pe un spațiu pentru experimente politice.

Diana CARAMAN, LIDERUL PCRM: „E regretabil, că instituțiile statului sunt tratate ca spațiu pentru experimente politice sau administrative dubioase. PAS trebuie să răspundă public acestor întrebări și să demonstreze că deciziile privind conducerea statului sunt luate în interesul Republicii Moldova și al cetățenilor săi.”

Nici Transferul lui Eugeniu Osmochescu de la Economie la Agricultură nu este văzut cu ochi buni de partidele de opoziție.

Renato USATÎI, LIDERUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR: „Domnul Osmochescu chiar îmi pare rău. El era cumva din domeniu. L-au trimis la agricultură.”

Igor DODON, LIDERUL PSRM: „El este economist de profesie. Ce caută el la agricultură? Pe Osmochescu îl știu din 2005, când eram eu viceministru al Economiei, drept economist.”

În replică, cei din PAS resping acuzațiile și spun că au încredere în deciziile luate de premierul Vasile Tofan.

Marcel SPĂTARI, DEPUTAT PAS: „Este un profesionist din punctul de vedere al domnului Tofan care poate aduce reforme mai liberale pentru mediul de afaceri. Este opțiunea domnului premier și nu pot să comentez mai mult decât atât.”

Vasile GRĂDINARU, DEPUTAT PAS: „Nu este niciun fel de trădare. Suntem cu toții o echipă și este bine ca să vină cât mai mulți în marea echipă care vrea să schimbe lucrurile în Republica Moldova și este binevenită cât mai multă lume din afară.”

Am solicitat o reacție și de la Președinție la acuzațiile aduse de deputați, însă deocamdată nu am primit un răspuns din partea reprezentanților instituiției.