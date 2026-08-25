Meteorologii au emis Cod galben de ploi puternice pentru mâine, 26 august, în mai multe localități din nordul și centrul țării, inclusiv în Chișinău. Sunt așteptate între 15 și 49 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat vor fi și descărcări electrice.
Potrivit hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în nord sunt vizate raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești și Sîngerei, precum și municipiul Bălți.
În centrul țării, avertizarea se aplică în raioanele Șoldănești, Rezina, Telenești, Orhei, Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Criuleni, Dubăsari și Anenii Noi, dar și în municipiul Chișinău.
Ploi de până la 49 de litri pe metru pătrat
În unele zone, în urma ploilor s-ar putea acumula între 15 și 49 de litri de apă pe metru pătrat, fie pe parcursul zilei, fie într-un timp scurt.
Izolat, ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice.