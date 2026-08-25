Cod Galben de ploi puternice în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Când intră în vigoare avertizarea - FOTO

Meteorologii au emis Cod galben de ploi puternice pentru mâine, 26 august, în mai multe localități din nordul și centrul țării, inclusiv în Chișinău. Sunt așteptate între 15 și 49 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat vor fi și descărcări electrice.