Și la Floreni, Anenii Noi, procesul de amalgamare a început cu scandal. După ce consilierii locali au votat pentru unirea localității cu comuna Bubuieci, zeci de locuitori, împreună cu primarul din Floreni, au protestat astăzi în fața primăriei din Bubuieci și au cerut păstrarea autonomiei satului. Protestatarii susțin că Floreni are suficienți locuitori pentru a-și păstra independența și că localitatea dispune deja de instituțiile și serviciile necesare comunității.

„Suntem aici pentru a cere comunei Bubuieci să accepte independența noastră.”

„Numărul de populație ne permite să rămânem ca primărie, plus la aceasta, cele două procente din TVA va rămâne pe teritoriul primăriei.”

Zeci de locuitori din Floreni, raionul Anenii Noi, au protestat astăzi în fața primăriei din Bubuieci, nemulțumiți de decizia consilierilor locali de a uni satul cu comuna Bubuieci. Oamenii spun că aleșii nu au ținut cont de opinia lor, iar ședința în care a fost luată decizia s-ar fi încheiat cu scandal.

„Trebuie cumva să audă poziția locuitorilor satului Floreni, ci nu ambițiile sau părerile doar a unui grup de consilieri.

„La adunare s-au strâns peste 400 de semnături, dar consilierii nu ne fac auziți, ci fac ceea ce-și doresc ei.”

Potrivit autorităților, amalgamarea comunei Bubuieci cu satele Floreni și Maximovca ar putea aduce peste 43 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii, educație, transport și alte proiecte.

Ruslan CREȚU, PRIMAR FLORENI, ANENII NOI: „Noi, întradevăr am inițiat procedura de amalgamare, deoarece se vehiculau foarte multe informații ce țin de nr de oameni care trebuie să fie, era posibilitatea ca să fim atașați undeva la Căușeni, ceea ce este departe. Între timp, la BNS noi eram doar 2750, iar după corectări ne-am ridicat pragul la peste 3 mii și s-au schimbat și regulile de joc, iar localitățile cu mai mult de 3 mii de locuitori pot să rămână independenți.”

Alexei PERCEMLÎ, PRIMAR BUBUIECI: „Poziția că toate beneficiile amalgamării, vorbim de stimulente, că vor rămâne la Bubuieci este doar poziția primarului. Poziția cetățenilor noi am ascultat-o, eu am participat și la ședința satului. La noi urmează consultările publice, ca mâine consiliul local să se expună pe marginea proiectului final de amalgamare.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Potrivit Guvernului, peste 500 de primării din cele aproape 900 au luat deja decizii finale privind amalgamarea voluntară. Un bilanț final va fi anunțat la sfârșitul lunii august, iar în septembrie urmează finalizarea și publicarea pachetului de legi pentru următoarea etapă a reformei. În cazul administrațiilor publice locale, care au refuzat sau au blocat procesul, urmează amalgamarea normativă. Acest lucru înseamnă că Guvernul va decide noua structură administrativă. Executivul își propune ca, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova să nu mai aibă mai puțin de 3.000 de locuitori. Natalia Gînga, PRO TV”.