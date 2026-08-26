Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, participă astăzi prin videoconferință la ședința de la Curtea de Apel, după ce prima ședință programată luni a fost amânată. Ședința a fost dată peste cap de lipsa unor părți din dosar, dar și de două alerte cu bombă, care au întârziat desfășurarea acesteia cu aproximativ șase ore.

UPDATE 13:52 Ședința s-a terminat. Magistrații au dat termen până pe 28 septembrie pentru ca părțile să depună toate cererile și materialele pe care doresc să le prezinte și să fie examinate în proces.

Totodată, instanța a stabilit următoarea ședință pentru 1 octombrie.

UPDATE 13:50 Ședința s-a terminat

UPDATE 13:22 Judecătorii au respins cererea.

UPDATE 13:20 Vlad Plahotniuc susține că își dorește să participe fizic la ședințele de judecată, invocând probleme tehnice în timpul participării prin videoconferință. Acesta spune că, de multe ori, nu aude ce se discută în sala de judecată.

Totodată, el afirmă că are nevoie să se consulte cu avocații săi pe parcursul procesului, lucru pe care, spune el, nu îl poate face în mod eficient de la distanță.

UPDATE 13:10 Vlad Plahotniuc ai avocații săi solicită ca fostul lider PD să participe fizic la ședințele de judecată, nu prin videoconferință.

În aceste momente, unul dintre avocați citește cererea adresată instanței.

UPDATE 13:01 Ședința de judecată a început. Plahotniuc participă la ședință prin videoconferință.

Ședința de luni, amânată după două alerte cu bombă

Ședința programată luni, la ora 10:00, în dosarul „frauda bancară” a fost amânată pentru astăzi. Desfășurarea acesteia a fost întârziată cu aproape șase ore din cauza a două alerte cu bombă la Curtea de Apel Centru.

După verificările autorităților, ședința a început după ora 16:00, însă a durat mai puțin de 15 minute. Instanța a decis amânarea din cauza absenței reprezentanților a trei agenți economici, părți interesate în proces. Vlad Plahotniuc a participat prin videoconferință.

Condamnat la 19 ani în dosarul „frauda bancară”

Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, fiind găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor. Sentința a fost pronunțată la 22 aprilie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Procurorii au cerut pentru fostul lider PD o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, în timp ce avocații acestuia au pledat pentru achitare, susținând că Plahotniuc nu este vinovat. Atât apărarea, cât și acuzarea au contestat sentința primei instanțe, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Centru.

Plahotniuc se află în Penitenciarul numărul 13, după ce a fost extrădat din Grecia. Dosarul în care este vizat are la bază investigarea fraudei bancare, cunoscută drept „furtul miliardului”, prin care, în perioada 2014–2015, din sistemul bancar al Republicii Moldova au fost sustrase aproximativ un miliard de dolari.

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