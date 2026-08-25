Tudor Bucșan, consilierul din Durlești care a fost reținut vineri seara după ce ar fi fost prins băut la volan și ar fi lovit intenționat o mașină, a venit cu prima reacție. Acesta spune că regretă cele întâmplate și își cere public scuze familiei Popușoi, prietenilor și tuturor celor pe care i-ar fi afectat.

„După incidentul nefericit din ultimele zile, îmi cer public scuze de la familia Popușoi, prietenilor și tuturor celor pe care i-am afectat prin cele întâmplate”, a scris Tudor Bucșan pe pagina sa de Facebook.

„Am trecut printr-un episod maniacal”

Consilierul spune că trece printr-o perioadă dificilă după decesul tatălui său.

„După pierderea tatălui meu am trecut printr-un episod maniacal. Pentru mine este o perioadă extrem de dificilă și regret sincer cele întâmplate. În prezent sunt în proces de recuperare și urmez tratamentul și recomandările medicului psihiatru. Îmi asum cele întâmplate și regret sincer orice neplăcere sau suferință pe care am provocat-o”, a declarat acesta.

A urcat băut la volan și a provocat un accident

Tudor Bucșan a fost reținut vineri seara de polițiști după ce a urcat băut la volan și ar fi provocat un accident. Mai exact, consilierul de la Primăria Durlești este acuzat că ar fi lovit intenționat mașina unui alt consilier local. Proprietarul automobilului avariat este liderul fracțiunii PAS din Consiliul local Durlești, Oleg Popușoi, care susține că Bucșan i-a lovit mașina în mod intenționat.

Potrivit imaginilor publicate de Oleg Popușoi, Tudor Bucșan ar fi intrat de două ori cu mașina în automobilul său. Consilierul PAS susține că totul s-a întâmplat intenționat și a cerut ca autoritățile să ia măsuri.

Tudor Bucșan a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat o concentrație de 1,15 mg/l alcool în aerul expirat.

Incidentul de vineri nu este însă singurul caz în care numele consilierului a ajuns în atenția Poliției. Cu o zi înainte, acesta ar fi fost documentat după ce ar fi consumat băuturi alcoolice în timpul ședinței Consiliului local Durlești.

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