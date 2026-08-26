Poliția a fost pusă pe jar, după ce o fetiță de doar 4 ani a dispărut din Policlinica din Criuleni. Copila a fost luată cu o mașină de culoare neagră, potrivit unui martor, iar polițiștii au mobilizat toate subdiviziunile specializate pentru a o găsi. Din fericire, copila a fost identificată și se află în siguranță, alături de familie.

Alina Argint
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Potrivit poliției, fetița se afla împreună cu familia în instituția medicală, însă, într-un moment de neatenție, a rămas singură pe coridor.

Mama se afla la consultația medicului cu unul dintre copii, iar tatăl era cu celălalt. Când acesta a revenit, fetița nu mai era. Primele verificări efectuate în interiorul policlinicii nu au dus la găsirea copilei.

Copila a fost luată cu o mașină de culoare neagră, potrivit unui martor

Situația a devenit și mai alarmantă după ce una dintre persoanele aflate în instituție le-a spus polițiștilor că ar fi văzut fetița urcând într-o mașină de culoare neagră.

Imediat, toate subdiviziunile specializate ale poliției au fost mobilizate. Polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zonă și sistemele de monitorizare a traficului, au discutat cu martorii și au întreprins mai multe măsuri speciale pentru identificarea copilei și a automobilului.

În scurt timp, polițiștii au reușit să identifice și să localizeze mașina în care urcase fetița. Ulterior, polițiștii au stabilit că copila fusese luată de o rudă.

Aceasta se află acum în siguranță, alături de familie, și este în afara oricărui pericol.

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