Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a devenit astăzi centrul festivităților dedicate celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Aici a început parada militară, un eveniment solemn la care au participat reprezentanți ai conducerii țării, militari, veterani, dar și numeroși cetățeni veniți să marcheze această zi importantă pentru statul nostru. Într-o atmosferă festivă, militarii au defilat în fața celor prezenți, într-un moment menit să onoreze parcursul Republicii Moldova de la proclamarea independenței și până în prezent.

UPDATE 17:38 Sărbătoarea continuă în PMAN. Începând cu ora 18:00 vor urca pe scenă artiștii autohtoni.

UPDATE 17:36 Parada militară consacrată celor 35 de ani de independență s-a încheiat.

UPDATE 17:27 Defilează tehnica modernă din cadrul Poliției Naționale.

UPDATE 17:25 Coloana continuă cu autospecialele pentru carburanți.

UPDATE 17:24 Defilează ambulanțele Armatei Naționale.

UPDATE 17:23 Defilează componenta logistică a Armatei Naționale.

UPDATE 17:19 Sunt prezentate sistemele aeronave fără pilot.

UPDATE 17:17 Coloana continuă cu altă tehnică blindate.

UPDATE 17:16 Defilează coloana tehnicii militare.

Captură video/ Moldova 1

UPDATE 17:15 Urmează coloana tehnicii militare.

UPDATE 17:12 Defilează forțele de elită ale Moldovei.

UPDATE 17:05 În premieră, în PMAN, trec în pas de defilare studenții militari de la Academia „Alexandru Cel Bun”.

UPDATE 17:04 Defilează militari din Ucraina.

UPDATE 17:03 Defilează militari din România.

UPDATE 17:02 Pășesc militari din Polonia.

UPDATE 17:02 Defilează militari din Germania.

UPDATE 17:01 Defilează militari din Franța.

UPDATE 17:00 Defilează militari din Cehia.

UPDATE 16:57 Trece tehnica militară din dotare împreună cu veteranii și structurile de forță. Parada este condusă de Ion Ojog, locțiitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale a fost avansat la gradul de general.

UPDATE 16:56 A început parada militară. Militarii împreună cu tehnica militară au început defilarea în PMAN.

UPDATE 16:54 Imnul de stat răsună în Piața Marii Adunări Naționale.

UPDATE 16:51 Președintele României, Nicușor Dan este prezent la paradă.

UPDATE 16:50 Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la parada militară.

Parada militară în PMAN

Începând cu ora 16:30, peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere participă la parada militară din 27 august, organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Militari din nouă țări participa la paradă

La eveniment sunt prezente și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii, precum și din alte țări partenere.

Participarea militarilor străini este parte a evenimentelor dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Peste 100 de unități de tehnică militară

Spectatorii vor putea vedea peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian, precum și vehicule militare cu destinație specială.

O parte dintre echipamente au fost achiziționate din bugetul național al apărării, iar altele au fost oferite prin programele de asistență ale partenerilor externi.

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Sursă video: Moldova1