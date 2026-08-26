Mai puține gospodării ar putea primi compensații la energie în acest sezon rece. Prioritate vor avea familiile cele mai vulnerabile, cărora autoritățile promit să le acopere aproape integral majorările de prețuri. Deocamdată, însă, nu se știe câți oameni vor beneficia de ajutor. Premierul spune că numărul va depinde de banii care vor fi identificați în buget, iar ministrul Finanțelor, Victoria Belous, afirmă că autoritățile fac în prezent calcule pentru a stabili cine va fi considerat vulnerabil și ce sume vor fi alocate.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Bugetul variază în funcție de pe ce criterii vom aloca aceste compensații. Dacă criteriile vor fi mai largi sau nu atât de restrictive, bineînțeles că pot să beneficieze un număr mai mare de persoane. În cazul în care punem criterii de vulnerabilitate socială mai înaltă, numărul beneficiarilor se reduce și, respectiv, și bugetul. Acum nu putem să dăm cifre.”

Așadar, autoritățile nu au stabilit, deocamdată, ce compensații vor primi cetățenii în acest sezon rece și nici câte gospodării vor beneficia de ajutor. Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, spune că Ministerul Muncii și Protecției Sociale face în prezent calcule și analizează mai multe scenarii pentru a identifica persoanele cele mai vulnerabile.

Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că acestea vor beneficia de sprijin, fără să precizeze însă câți beneficiari vor fi sau ce sumă va fi alocată. Aseară, la o emisiune de la Moldova 1, șeful Guvernului a spus că sunt analizate mai multe scenarii și că autoritățile încearcă să obțină granturi de la partenerii europeni pentru plata compensațiilor.

Tofan a declarat anterior că, în acest sezon rece, statul nu va putea acorda ajutoare pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat anul trecut.