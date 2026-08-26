Accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău va fi limitat în perioada 27 - 31 august, în contextul măsurilor de securitate stabilite pentru această perioadă. Doar pasagerii cu bilete și documente de călătorie valabile, personalul autorizat și membrii echipajelor vor putea intra în aerogară.

Potrivit administrației aeroportului, măsura va intra în vigoare pe 27 august, la ora 00:00, și va fi valabilă până pe 31 august, la ora 23:59.

Pasagerii vor putea intra în terminal cu cel mult trei ore înainte de ora programată a zborului.

De ce au fost impuse restricțiile

Măsura este temporară și are scopul de a menține un flux organizat în terminal și de a asigura desfășurarea eficientă a procedurilor de control și îmbarcare.

Aeroportul, cel mai tranzitat punct de frontieră

În ultimele 24 de ore, 27.315 persoane au traversat Aeroportul Internațional Chișinău, din totalul celor 87.873 de traversări înregistrate la frontiera Republicii Moldova.

Având în vedere fluxul mare de pasageri, călătorii sunt îndemnați să își planifice din timp sosirea la aeroport și să țină cont de noile reguli de acces în terminal.