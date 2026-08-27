Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această noapte, 27 august, chiar de Ziua Independenței. Survolurile au fost fixate în comun cu partenerii, pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova la ora 03:56, în proximitatea localității Beliayevka, pe direcția Palanca, raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, aceasta a părăsit spațiul aerian național și a revenit în Ucraina.

O a doua dronă a fost observată la ora 03:59, venind din direcția localității Starokazacie, Ucraina, și intrând în Republica Moldova în apropierea localității Căplani. La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă.

Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 04:09, deplasându-se pe direcția Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. La ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera la ora 04:16, în zona localității Palanca, după care a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se spre Maiaki, Ucraina.

Un alt obiect aerian a fost observat la ora 05:50 în apropierea postului vamal Săiți – Lesnoe. Drona a traversat teritoriile celor două state, iar la ora 06:02 s-a deplasat în direcția localității Lesnoe, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

Autoritățile precizează că survolările neautorizate au avut loc în contextul atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, traversat în repetate rânduri de drone

În ultima perioadă, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat în repetate rânduri de drone, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile au raportat mai multe astfel de incidente.

Caz similar în 2025. Șase drone au survolat spațiul aerian național

În dimineața de 25 noiembrie 2025, șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.