20 de persoane, inclusiv șapte copii, au fost evacuate după ce un apartament din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Incendiul a izbucnit aseară, iar pompierii au intervenit cu patru echipaje. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:38. Fum și flăcări au fost observate la etajul patru al unui bloc de locuit cu cinci nivele pe strada Calea Orheiului.

Ajunși la locul incendiului, pompierii au stabilit că focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul unui apartament cu două nivele. Pentru a preveni intoxicarea cu produsele de ardere, salvatorii au evacuat prioritar 20 de persoane din scara blocului, printre care șapte copii.

Nicio persoană nu a avut de suferit

Incendiul a fost localizat la ora 21:18 și lichidat complet la ora 22:53. Flăcările au distrus mai multe bunuri din antreu, bucătărie și una dintre camere, pe o suprafață de aproximativ 47 de metri pătrați din cei 79 de metri pătrați ai apartamentului.

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.