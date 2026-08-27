Un militar a decis ca Ziua Independenței este un prilej frumos pentru a-și cere iubita în căsătorie. Astfel, tânărul din Batalionul cu Destinație Specială ,,Fulger’’ a îngenuncheat în fața tinerei, fiind înconjurat de colegii săi.

Momentul a fost surprins printre militari, tehnică, drapele și emoția sărbătorii.

Fata a spus „DA!”, iar iubitul i-a dăruit un buchet imens de flori. Filmulețul a fost publicat pe rețele de socializare și a devenit viral.

Sursa video: Facebook.com/Centrul mass-media Militară

Republica Moldova marchează 35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.