Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale. Liderul ucrainean s-a adresat publicului în trei limbi: română, engleză și ucraineană și a transmis un mesaj de susținere și prietenie pentru Republica Moldova.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI:„Salut, Moldova! Vă felicit cu Ziua Independenței."

Apoi, președintele ucrainean și-a continuat discursul în limba engleză.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI:„Republica Moldova e o țară puternică, cu oameni minunați, cu locuri minunate. Sunt mândru să fiu aici, Ucraina iubește Moldova. Respectăm țara voastră.”

În timpul discursului, Volodimir Zelenski a rostit de mai multe ori „Slava Ukraini”, iar publicul din PMAN a răspuns de fiecare dată cu aplauze și scandări. Mesajul președintelui ucrainean a fost primit cu entuziasm de cei prezenți în piață.

La final, președintele Ucrainei i-a urat poporului moldovean pace și prosperitate.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski - adresare cetățenilor de pe scena PMAN

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au ieșit în Piața Marii Adunări Naționale pentru a se adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Citeste si : LIVE. Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat pe scena din PMAN

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.