Un accident rutier a avut loc în această seară pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, unde un automobil a lovit doi pietoni care traversau strada regulamentar pe trecerea de pietoni.

Potrivit martorilor oculari, în urma impactului, un bărbat a fost rănit și a avut nevoie de intervenția echipajului medical. Acesta a fost preluat de ambulanță pentru îngrijiri, în timp ce femeia implicată în accident ar fi reușit să se ridice singură după impact.

Imagini publicate pe rețelele de socializare surprind momentul în care bărbatul se află întins pe carosabil, iar medicii de la ambulanță îi acordă primul ajutor. La fața locului a intervenit și un echipaj al Poliției, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.

Deocamdată nu se cunosc informații despre starea victimelor.