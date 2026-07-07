Președintele Mișcării Alternativa Națională și primarul capitalei, Ion Ceban, îi cere liderului PAS și președintelui parlamentului, Igor Grosu, să își asume funcția de prim-ministru. Formațiunea anunță că îi va înainta candidatura pentru șefia guvernului, după demisia premierului, deși nu vor participa la consultările politice. Contactați de PRO TV, responsabilii de la partidul Acțiune și Solidaritate nu ne-au răspuns deocamdată pentru reacție.

Ion Ceban afirmă că, într-un sistem parlamentar, liderul partidului aflat la guvernare este cel care trebuie să conducă Executivul și nu un premier tehnocrat.

„Domnule Grosu, asumați-vă, vă rog frumos, responsabilitatea, așa ca în multe alte țări. Deveniți prim-ministru și demonstrați că puteți face acele angajamente electorale să devină realitate. Asumați-vă deplin partea politică, economică și socială”, a declarat Ceban.

Totodată, acesta a anunțat că deputații MAN vor înainta oficial candidatura lui Igor Grosu pentru funcția de prim-ministru.

„Ca să nu îi mai purtăm prin toată această văicăreală, pe la consultări, mimări și tot felul de acțiuni în care oamenii care vin sunt pur și simplu de mobilă, noi vom solicita deputaților MAN să înainteze oficial candidatura lui Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al PAS, pentru funcția de prim-ministru. Într-un ceas bun, domnule Grosu”, a declarat liderul MAN.

MAN și PSRM a anunțat că nu vor participa la consultările politice

Ieri, Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de președintele Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Liderii celor două formațiuni le-au numit “de formă“ și au cerut alegeri anticipate. La rândul său, primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea sa va boicota consultările de la președinție.

Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu este numit în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026, până la formarea unui nou executiv.

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Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

Cum a ajuns Alexandru Munteanu la conducerea Guvernului

A venit din mediul privat, fără experiență politică și aproape necunoscut publicului larg. În cele opt luni petrecute la conducerea Guvernului, Alexandru Munteanu a promis să accelereze dezvoltarea economică, digitalizarea și integrarea europeană a Republicii Moldova. Prima sa apariție televizată în calitate de premier desemnat a fost la emisiunea „În Profunzime”, de la PRO TV. Atunci, Alexandru Munteanu a mărturisit că, deși nu a făcut politică până atunci, a simțit că este momentul să accepte această provocare.

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Când încep consultările politice pentru desemnarea unui nou premier

După anunțul lui Alexandru Munteanu privind demisia sa, Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor începe consultațiile cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Sandu însă a evitat să spună ceva despre un potențial candidat pentru funcția de priemer, menționând că „este prea devreme”.