Familia secretarului de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a declarat în 2025 venituri consistente din mai multe surse. Potrivit declarației de avere și interese personale, indemnizațiile achitate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), împreună cu donațiile primite la evenimente de familie, au depășit veniturile obținute din salariul aferent funcției publice.

Conform declarației de avere, Mircea Păscăluță a încasat 549.300 de lei din salariu și diurne în calitate de secretar de stat.

Pe lângă remunerația pentru funcția publică, acesta a obținut venituri suplimentare din activitatea desfășurată în consiliile de administrație ale unor întreprinderi de stat. Astfel, oficialul a declarat 119.000 de lei de la Aeroportul Internațional Chișinău, 100.500 de lei de la MoldATSA și 29.200 de lei de la Moldelectrica.

Peste 739.000 de lei din indemnizații și prestații sociale

O parte importantă a veniturilor familiei provine din prestațiile sociale acordate de CNAS.

Mircea Păscăluță a declarat o indemnizație paternală de 31.700 de lei, iar soția sa a beneficiat de o indemnizație de maternitate în valoare de 277.300 de lei și de o indemnizație lunară pentru creșterea copilului în sumă de 400.300 de lei. La acestea se adaugă indemnizația unică la nașterea copilului și alte forme de sprijin financiar.

În total, familia a declarat peste 739.000 de lei din indemnizații și alte prestații sociale.

Zeci de mii de euro primiți la nuntă și cumătrie

Declarația de avere include și donațiile primite în cadrul unor evenimente familiale.

Familia Păscăluță a declarat că a primit 32.400 de euro cu ocazia nunții și alți 14.300 de euro la cumătrie. În total, darurile primite la cele două evenimente se ridică la 46.700 de euro.

Apartament de peste două milioane de lei și două automobile

La capitolul bunuri, declarația de avere indică un apartament cu o suprafață de 79,9 metri pătrați, cumpărat în anul 2023 pentru aproximativ 2,43 milioane de lei.

De asemenea, secretarul de stat deține un automobil Mercedes C300, fabricat în 2016, și utilizează, prin leasing, un automobil Skoda Superb, fabricat în 2018.

Documentul reflectă toate veniturile și bunurile declarate oficial de familia lui Mircea Păscăluță pentru anul 2025, în conformitate cu obligațiile legale privind declararea averii și intereselor personale.

Scandalul MoldATSA

Investigațiile au scos la iveală posibile nereguli în cadrul instituției, inclusiv angajarea și promovarea unor persoane apropiate conducerii, dar și acordarea unor bonusuri și premii consistente.

Pe 18 iunie, Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care se arată că Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în anul 2025.

La scurt timp distanță, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar.

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Până în prezent este vorba de cel puțin 8 demisii, dar și mai multe excluderi din partidul PAS.

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