La câteva zile după ce și-a anunțat demisia din funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu a oferit astăzi primele declarații. Acesta a comunicat jurnaliștilor că 90% din scenariile care s-au vehiculat în mediul online și presă despre motivele de demisie nu sunt adevărate, și că „timpul va așeza lucrurile”.

Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit pe rețele de socializare, dar cu un ochi și din ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% din aceste scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată și cred că timpul va așeza lucrurile. Conștiința mea este foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum îmi continui datoria. Asigur o tranziție ușoară și profesională”.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

Cum a ajuns Alexandru Munteanu la conducerea guvernului

A venit din mediul privat, fără experiență politică și aproape necunoscut publicului larg. În cele opt luni petrecute la conducerea Guvernului, Alexandru Munteanu a promis să accelereze dezvoltarea economică, digitalizarea și integrarea europeană a Republicii Moldova. Discret în aparițiile publice, fostul premier a rămas în atenția publică și prin câteva momente care i-au dezvăluit latura mai puțin oficială.

Singura problemă ridicată de Munteanu înainte de demisie

Președintele Maia Sandu a afirmat că, în discuțiile purtate înainte de plecare, fostul premier ar fi invocat o singură obiecție. Potrivit acesteia, nu au existat condiționări legate de reforme, restructurări sau de lupta împotriva corupției, singura chestiune ridicată vizând relația interpersonală a lui Munteanu cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

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Consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Maia Sandu a anunțat că, în conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna aceasta vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele a subliniat că viitorul executiv va trebui să regândească mai multe politici, inclusiv politica fiscală și legea salarizării, și să formeze o echipă unită, capabilă să accelereze reformele.

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