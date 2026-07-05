Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu și fosta purtătoare de cuvânt la MoldATSA, a încasat în unele luni venituri de până la 149.050 de lei, potrivit datelor făcute publice de redacția „Cu Sens”. Suma depășește semnificativ salariul său de funcție.

Anterior, Taburceanu a precizat într-o postare pe Facebook că salariul său de bază este de 25.700 de lei lunar, diferența fiind constituită din „suplimentele prevăzute de legislație și de actele normative interne ale întreprinderii”.

Potrivit unui raport al veniturilor lunare pentru perioada iunie 2025 – mai 2026, aceasta a beneficiat de plăți suplimentare care au ridicat câștigurile lunare la niveluri mult mai mari decât salariul de funcție.

Veniturile Anastasiei Taburceanu/ Cu sens

Scandalul de la MoldATSA: CV înfrumusețat, salarii de milioane și demisii în lanț

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, care este și verișoara Maiei Sandu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

„Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariu”

După scandalul declanșat de investigația Rise, care a arătat că a încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an la MoldATSA, purtătoarea de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia. Ea a făcut anunțul pe rețelele de socializare și a precizat că va restitui și banii primiți în plus.

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A urmat demisii în lanț. Până în prezent este vorba de cel puțin 8 demisii, dar și mai multe excluderi din partidul PAS. Pe 30 iunie, ofițerii CNA au efectuat percheziții la sediul instituției într-un dosar deschis pentru suspiciuni de abuz în serviciu, la scurt timp după publicarea raportului de evaluare a activității întreprinderii, care a scos la iveală mai multe nereguli financiare și administrative.

PAS i-a retras calitatea de membru Anastasiei Taburceanu

Pe 1 iulie, Anastasia Taburceanu a rămas fără calitatea de membru PAS, iar Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost propuși pentru excludere din formațiune. De asemenea, Igor Grosu a cerut Guvernului demiterea lui Petru Bondari din funcția de director al Metalferos și revizuirea salariilor mari din întreprinderile de stat.

Maia Sandu a cerut „curățenie generală”

Maia Sandu a recunoscut că situația creată la MoldATSA reprezintă o greșeală sistemică ce necesită intervenții imediate. Șefa statului a anunțat o „curățenie generală” în întreprinderile de stat. Totodată, a solicitat să fie efectuate controale de performanță, să fie evaluate salariile angajaților, iar cei din SIS și CNA să se implice în procesul de angajări.

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Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

La scurt timp după izbucnirea scandalului de la MoldATSA, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din fruntea Guvernului, după opt luni de mandat. Munteanu a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

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