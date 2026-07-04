Clipe de groază la Durlești: Momentul când o mașină lovește o stație unde se aflau mai multe persoane, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO

Un grav incident rutier a avut loc pe strada Nicolae Dimo din Durlești, unde o mașină a intrat în plin într-o stație de așteptare a transportului public. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, impactul s-a produs în timp ce în stație se aflau mai multe persoane. Înregistrările video arată momentul în care mașina pierde controlul și lovește stația, surprinzând oamenii aflați în apropiere. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns pentru a ne oferi mai multe detalii.