Guvernul Munteanu și-a anunțat vineri demisia. Care sunt motivele care au condus la plecarea cabinetului de miniștri, posibile candidaturi și ce urmează să se întâmple?
Lorena Bogza va discuta vineri de la ora 20 într-o ediție specială a emisiunii În PROfunzime.
Invitații noștri sunt Alina Radu, director la Ziarul de Gardă, Andrei Curăraru, expert WatchDog, și Daniel Vodă, expert IPRE și fost purtător de cuvânt al guvernului.
Emisiunea va putea urmărită live și pe site-ul protv.md, dar și canalul nostru de youtube.