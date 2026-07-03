În timp ce Alexandru Munteanu a anunțat în mesajul său de demisie că își încheie mandatul din cauza imposibilității de a-l exercita în acord cu principiile și convingerile sale, președintele Maia Sandu afirmă că, în discuțiile purtate înainte de plecare, fostul premier ar fi invocat o singură obiecție. Potrivit acesteia, nu au existat condiționări legate de reforme, restructurări sau de lupta împotriva corupției, singura chestiune ridicată vizând relația interpersonală a lui Munteanu cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Contactat de PRO TV, ministrul ne-a închis apelul.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „A fost o singură obiecție exprimată în discuțiile cu mine, care ține de relația lui interpersonală cu unul dintre membrii guvernului și, cred că o să-mi cereți să spun și cine e, și a fost, deci, o discuție despre relația interpersonală cu ministrul Educației și Cercetării”.

Întrebată dacă a fost vorba despre un conflict între Alexandru Munteanu și Dan Perciun, Maia Sandu a refuzat să ofere mai multe detalii.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „A fost vorba de un conflict, poate, între domnul premier și domnul Perciun?”

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Haideți să nu generalizăm lucrurile. Discuțiile pe care le-am avut noi au ținut de reforme. Am menționat, pentru că m-ați întrebat de condiții și eu am menționat că singura pretenție care a fost formulată a ținut de această relație interpersonală pe care eu nu sunt în drept să o comentez. Este dreptul oamenilor să spună sau să nu spună ce probleme au avut”.

Maia Sandu, după demisia lui Munteanu

După ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru vor începe săptămîna viitoare. Totodată, șefa statului a subliniat că acesta și-a asumat conducerea executivului într-o perioadă complicată, marcată de necesitatea relansării economiei și implementării unor reforme importante.

Consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Maia Sandu a anunțat că, în conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele a subliniat că viitorul executiv va trebui să regândească mai multe politici, inclusiv politica fiscală și legea salarizării, și să formeze o echipă unită, capabilă să accelereze reformele.

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Ce urmează după demisia premierului Alexandru Munteanu?

Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern, potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat, destinat asigurării continuității instituțiilor statului.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.