O companie de construcții din Chișinău este vizată într-un dosar de evaziune fiscală de circa 3 milioane de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani, telefoane, calculatoare și documente contabile.

Potrivit PCCOCS, în 2025, compania ar fi încasat bani de la mai multe persoane și firme pentru serviciile prestate, însă nu ar fi reflectat aceste venituri în contabilitate. În declarațiile fiscale ar fi fost indicate venituri mai mici decât cele reale, ceea ce ar fi dus la neachitarea integrală a impozitelor.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 3 milioane de lei.

În urma perchezițiilor efectuate la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor companiei au fost ridicate sume de bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, acte contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.