Puieții destinați împăduririi au fost lăsați să se usuce pe deal, fără să fie plantați. Situația a fost comentată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care spune că imaginile au ajuns în atenția sa, iar autoritățile au desfășurat o anchetă. Potrivit ministrului, întreaga conducere responsabilă de zona respectivă de la Dogrogea a fost demisă, iar cei vinovați ar putea fi obligați să achite prejudiciul și să răspundă penal.

„Am văzut acel filmuleț și vreau să vă spun că în luna februarie, dacă nu greșesc, am demis toată conducerea Întreprinderii Silvice Chișinău, inclusiv pentru aceste abateri. Sunt terenuri care au o prindere foarte slabă. Din cauza neglijenței au fost demiși și pentru tăieri ilegale. Atunci, șeful de ocol și conducerea de atunci au fost deja demiși, de la Sîngera”, a declarat ministrul Mediului.

Ministrul: „S-a făcut o anchetă”

Întrebat dacă autoritățile au verificat concret situația prezentată în imagini, Gheorghe Hajder a confirmat că a fost desfășurată o anchetă.

„S-a făcut o anchetă”, a spus ministrul.

Hajder afirmă că rezultatele verificărilor indică responsabilitatea unor persoane pe care le acuză de neglijență și spune că nu este suficientă doar demiterea acestora. Potrivit ministrului, prejudiciul produs trebuie recuperat, iar cazul ar putea ajunge la Procuratură.

„Asta a fost din cauza unor oameni total iresponsabili, neglijenți, care acum trebuie să le înaintăm și să le punem pe seama lor și prejudiciul, pentru că aici s-au cheltuit foarte mulți bani din bugetul statului. Și asta este foarte important: nu este suficientă doar demisia, dar este nevoie și de trimis la Procuratură, iar cei care admit aceste situații toți o să se trezească cu dosare penale”, a declarat Gheorghe Hajder.

Hajder: „Se face o pată neagră pe acest program de împădurire”

Ministrul susține că astfel de situații afectează inclusiv imaginea programului național de împădurire, pentru care sunt alocate resurse publice importante.

„Din cauza acestor oameni total iresponsabili se face o pată neagră pe acest program de împădurire foarte important”, a spus Hajder.

În același timp, ministrul a vorbit despre necesitatea reformării sistemului silvic și a întreprinderii „Moldsilva”. Potrivit lui, actualul sistem oferă prea multă autonomie structurilor silvice și este dificil de verificat eficient modul în care sunt gestionate terenurile și lucrările de împădurire.

„Noi avem de făcut reforma Moldsilva, pentru că sunt foarte multe lucruri și nu trebuie să admitem așa ceva. Ei au foarte multă autonomie și este foarte greu să-i verifici și atunci sunt astfel de abateri. Eu sunt împotriva acestora și trebuie să avem un sistem mult mai bine pus la punct, astfel de lucruri să nu se mai admită”, a mai declarat ministrul Mediului.