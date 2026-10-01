Cele 32 de raioane ale Republicii Moldova ar urma să fie înlocuite cu trei regiuni administrative – Nord, Centru și Sud. Guvernul a prezentat astăzi conceptul reorganizării administrației publice locale de nivelul II, care presupune reducerea numărului de administrații și consolidarea rolului primăriilor. Regiunea Nord ar urma să aibă sediul la Bălți, Regiunea Centru – la Chișinău, iar Regiunea Sud – la Cahul. În același timp, municipiile Chișinău și Bălți își păstrează statutul actual, iar UTA Găgăuzia își păstrează statutul special.

Actualele raioane ar urma să fie grupate astfel în cele trei regiuni:

Nord: Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Drochia, Soroca, Rîșcani, Florești, Șoldănești, Glodeni, Fălești și Sîngerei.

Centru: Rezina, Telenești, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, Ialoveni, Hîncești, Nisporeni, Strășeni, Călărași și Ungheni.

Sud: Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Leova, Cantemir, Basarabeasca și Cahul.

Noua organizare administrativ-teritorială/ Facebook

Noua organizare administrativ-teritorială/ Facebook

O excepție ar fi actualul raion Taraclia, care ar urma să devină municipiul Taraclia de nivelul II.

Municipiile Chișinău și Bălți își păstrează statutul actual, iar UTA Găgăuzia își păstrează statutul special.

Noua organizare administrativ-teritorială/ Facebook

Guvernul susține că, prin această reorganizare, nivelul administrativ II va avea mai puține competențe și mai puțini funcționari. Regiunile ar urma să se ocupe în principal de susținerea dezvoltării regionale și de cooperarea dintre primării, fără să presteze direct servicii publice.

Serviciile gestionate anterior de raioane, precum cele din domeniul asistenței sociale și educației, ar urma să fie distribuite între primării sau structurile teritoriale ale autorităților centrale. Potrivit conceptului, serviciile și ghișeele importante pentru cetățeni vor rămâne în localități.

„Creăm primării mai puternice. Primăriile nu pierd nimic, dimpotrivă - câștigă resurse, competențe și administrarea bunurilor și vor face parte dintr-o regiune cu rol de coordonare care poate atrage bani pentru dezvoltare. Serviciile nu pleacă, dimpotrivă - Ghișeele, serviciile importante, actele necesare oamenilor rămân în localități. Regiunile nu vor presta servicii publice - acestea vor fi asigurate de primării, structuri teritoriale ale administrației publice centrale și operatorii competenți”, scrie Vasile Tofan.

Guvernul afirmă că scopul reorganizării este crearea unor primării mai puternice, care să primească mai multe resurse, competențe și posibilitatea de a administra bunurile comunităților, în timp ce cheltuielile pentru administrarea raioanelor ar urma să fie reduse și direcționate către nevoile comunităților.