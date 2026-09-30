Suspectul principal în cazul atacului armat produs la 22 ianuarie, în sectorul Botanica al capitalei, a fost reținut la Tighina, după mai bine de opt luni de căutări. Bărbatul de 28 de ani se ascundea în regiunea din stânga Nistrului, iar poliția a publicat imagini de la momentul reținerii acestuia.

La 22 ianuarie 2026, poliția a fost sesizată despre focuri de armă trase în curtea unui bloc de pe bulevardul Dacia din Chișinău.

La locul incidentului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Victima a fost transportată la spital.

Doi complici - reținuți

În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat persoanele implicate în incident. Doi complici au fost reținuți atunci.

Principalul suspect, un bărbat de 28 de ani, a reușit însă să se eschiveze și să ajungă în regiunea din stânga Nistrului. Acesta a fost anunțat în căutare și, potrivit poliției, s-a aflat acolo pe întreaga perioadă.

Reținut la Tighina

În urma măsurilor întreprinse de polițiști, suspectul a fost depistat și reținut la Tighina.

Citeste si : Focuri de armă în curtea unui bloc din capitală: Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit prin împușcare. Poliția vine cu detalii - VIDEO

Citeste si : Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului implicat în incidentul armat produs în capitală: Există indicii că s-ar afla în stânga Nistrului și deține o armă