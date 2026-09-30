O explozie a avut loc în această seară în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate.

Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum. Poliția le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte indicațiile oamenilor legii aflați la fața locului.

Cetățenii - îndemnați să nu se apropie de obiecte sau fragmente necunoscute

Totodată, polițiștii îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiecte sau fragmente necunoscute și să apeleze imediat Serviciul 112 în cazul în care observă astfel de obiecte.

O drona a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În această seară, un obiect aerian neautorizat a pătruns din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării.

Obiectul a traversat frontiera de stat la ora 20:45, din direcția localității Șerșenți, regiunea Vinița, Ucraina, spre proximitatea localității Slobozia Rașcov, în regiunea transnistreană.

Spațiul aerian zona Centru - închis temporar

În urma incidentului, spațiul aerian din zona Centru a Republicii Moldova a fost închis temporar. La ora 21:07, acesta a fost redeschis.