Cele 32 de raioane din Republica Moldova ar urma să dispară și să fie înlocuite cu trei regiuni administrative – Nord, Centru și Sud. Propunerea a fost prezentată astăzi de prim-ministrul Vasile Tofan și secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia își vor păstra statutul actual, iar Taraclia ar urma să fie reorganizată în municipiu de nivelul II.

Regiunea Nord ar urma să cuprindă 11 raioane și să aibă sediul administrativ la Bălți, regiunea Centru – 13 raioane, cu sediul la Chișinău, iar regiunea Sud – șapte raioane, cu sediul la Cahul. Municipiile Chișinău și Bălți nu vor face parte din regiunile respective.

Reforma urmărește patru obiective

Potrivit lui Vasile Tofan, reforma urmărește patru obiective: mai puține regiuni, mai puține competențe la nivelul II, reducerea numărului de funcționari și a birocrației, precum și consolidarea primăriilor.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM:„Astăzi avem 32 de raioane, propunerea noastră este să le înlcouim cu trei regiuni: Nord, Centru și Sud. Chișinău și Bălți își vor păstra statuluia actual. UTA Găgăuzia își păstrează și ea statutul actual. Taraclia va fi reorganizată într-un municpiul de nivelul II. Logica reformei poate fi redusă la patru puncte esențiale. Unu, mai puține regiuni. Doi, mai puține competențe la nivelul II. Trei, mai puțini funcționari și birocrație la nivelul II. Patru, primării mai puternice ca și rezultat”.

Noua organizare administrativ teritorială/ gov.md

Guvernul susține că reorganizarea nu va însemna mutarea serviciilor din localități către centrele regionale. Serviciile ar urma să rămână acolo unde sunt accesate în prezent, iar unele dintre ele vor trece în administrarea primăriilor. Muzeele, școlile sportive, taberele pentru copii, terenurile sportive și casele de cultură, aflate acum în administrarea raioanelor, ar urma să fie gestionate de primării.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Serviciile nu vor pleca din localități. Dacă astăzi un om merge la Edineț pentru un serviciu, nu o să îl trimitem la Bălți. Dacă merge la Soroca, va continua să meargă la Soroca. Dacă merge la Ungheni sau Călărași, nu trebuie să vină la Chișinău. Dacă merge la Căușeni, la Cimişlia, la Ștefan Vodă, serviciul nu se mută doar pentru că am schimbat centrul administrativ al regiunii. Serviciile rămân acolo unde sunt, lângă oameni. Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central. Dar serviciul trebuie să rămână acolo unde are sens, unde este logic să fie pentru om”.

„Mai puține primării, dar mai puternice”

Potrivit datelor prezentate de Buzu, regiunea Nord ar urma să aibă aproximativ 514 mii de locuitori, Centru – 670 de mii, iar Sud – 280 de mii, conform datelor din 2024. Alexei Buzu a precizat că reforma va duce și la reducerea numărului de primării. În regiunea Nord, numărul acestora ar urma să scadă de la 306 la 81, în Centru – de la 349 la 96, iar în Sud – de la 165 la 48.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „După reforma odată cu alegerile din 2027, vom avea mai puține primării, dar primării mai puternice. Spre exemplu, anticipăm că în zona Nordului, de la 306 primării vom ajunge la 81. În zona centrului, în regiunea centrului, de la 349 primării vom ajunge la 96 primării și în regiunea Sud, de la 165 primării, la 48. Este o logică a acestor schimbări pe care le propunem astăzi. Și, într-adevăr, rolul regiunilor va fi să ajute la planificarea unor proiecte mai mari”.

Reorganizarea este încă la etapa de concept. Autoritățile urmează să discute propunerea cu președinții de raioane și primarii orașelor de reședință, după care va fi pregătit pachetul legislativ și un plan de tranziție.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Urmează astăzi să avem o discuție cu toți președinții de raioane din Republica Moldova și cu toți primarii orașelor de reședință. Vrem să vedem și opinia lor față de propunerile noastre. Urmează să pregătim pachetul legislativ și vom agrea un plan foarte clar de tranziție, să facem echipă comună în numele localităților, în numele cetăților și în numele orașelor noastre, să ne asigurăm că toți serviciile vor rămâne acolo, vor fi fortificate și cetățenii urmează să beneficieze de aceste schimbări pe care le facem”.

Cum se va schimba viața oamenilor după amalgamare și ce se întâmplă cu cei care vor avea primăria la zeci de kilometri distanță

Reforma administrației publice locale va reduce numărul primăriilor din Republica Moldova de la 890 la 292, iar pentru mii de oameni asta va însemna că instituția administrației locale nu se va mai afla în satul lor. Guvernul promite însă că dispariția primăriei nu va însemna și dispariția serviciilor. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat anterior la emisiunea În Profunzime că în localitățile care vor rămâne fără primărie ar urma să funcționeze centre unificate de prestare a serviciilor, astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să parcurgă zeci de kilometri pentru un document sau o consultație.

De ce este necesară amalgamarea

Guvernul își justifică reforma prin capacitatea redusă a primăriilor mici de a genera venituri și de a asigura dezvoltarea locală.

Buzu a prezentat date potrivit cărora, în ultimii zece ani, numărul locuitorilor din localitățile mici a scăzut cu aproximativ 32%. În primăriile care au intrat în procesul de amalgamare normativă, veniturile proprii reprezintă, în medie, aproximativ 9% din veniturile totale.

63% dintre primării au decis deja amalgamarea voluntară

Prima etapă a reformei, cea a amalgamării voluntare, s-a încheiat cu decizii finale în 561 de primării, ceea ce reprezintă aproximativ 63% din total.

Alte 254 de primării au intrat în procesul de amalgamare normativă, după ce nu au reușit să ajungă la un acord în etapa voluntară.

Buzu spune că și în această etapă autoritățile consultă populația. Potrivit lui, au fost organizate deja peste 250 de consultări publice în localitățile vizate de amalgamarea normativă.

Noua hartă administrativă ar urma să intre în vigoare după alegerile din 2027

Guvernul pregătește acum pachetul legislativ care va stabili noua hartă administrativă și competențele primăriilor. Consultările pentru localitățile care trec prin amalgamare normativă ar urma să fie finalizate în jurul datei de 20 septembrie, după care proiectul va fi consultat public, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului.

Noua structură administrativă este planificată să intre în vigoare după alegerile locale din 2027.