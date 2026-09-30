Șase persoane au fost rănite, iar trei dintre ele sunt în stare gravă, în urma unui accident produs azi la Căușeni. Două mașini s-au lovit puternic frontal, iar toate victimele au fost transportate la spital.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 11:35. Conducătorul unui automobil de model Volkswagen se deplasa pe un sector de drum în pantă, ar fi ieșit la depășire fără să se asigure și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism de model Volkswagen, care circula regulamentar.

Șoferul ar fi condus cu viteză excesivă

Poliția precizează că șoferul ar fi circulat cu o viteză excesivă, iar la un moment dat a pierdut controlul volanui.

În urma impactului, șase personae aflate în cele două automobile au suferit diverse traumatisme și au fost transportate de urgență la Spitalul Raional Căușeni.

Trei persoane se află în stare gravă

Potrivit lui Alexandru Bojonca, medic-șef adjunct al Spitalului Raional Căușeni, una dintre victimele accidentului rutiera fost transportată în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Alte două victime sunt internate în secția de terapie intensivă a Spitalului Raional Căușeni, iar alte trei persoane se află în stare satisfăcătoare, cu traumatisme de gravitate medie.

Polițiștii continuă cercetările.

Accident Căușeni/ PRO TV

Accident Căușeni/ PRO TV