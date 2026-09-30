Drona care a ajuns în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, a explodat la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în zona unei antene de comunicații. Experții Secției tehnico-explozive cercetează locul și au găsit pe antenă urme provocate de explozie. Pe o porțiune de aproximativ 12 metri au fost observate deformări ale metalului și urme de ardere.

Potrivit poliției, fragmente ale dronei au fost împrăștiate pe o rază de circa 265 de metri. Totodată, polițiștii au găsit componente ale aparatului, inclusiv părți ale sistemului de control, alimentare și propulsie.

Antena aparține unui operator civil, însă serviciile de comunicații nu au fost afectate.

Poliția continuă cercetările.

O dronă a explodat în apropiere de Hîrbovăț

O dronă a fost observată în această dimineață la mică distanță deasupra orașului Bender din stânga Nistrului. Ulterior, aparatul de zbor a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Zona este securizată, iar poliția spune că nu nu au fost înregistrate victime.

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Potrivit poliției, dronă a fost observată în jurul orei 05:40. La locul incidentului au ajuns subdiviziunile specializate ale poliției.

Experții urmează să examineze drona și fragmentele acesteia pentru a stabili ce tip de aparat este.

Poliția le recomandă oamenilor să nu se apropie de locul prăbușirii și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte. Cetățenii sunt îndemnați să evite zona până la finalizarea verificărilor.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării

O ultimă alertă aeriană a fost semnalată pe 26 septembrie în Republica Moldova, după ce un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării în jurul orei 11:00. Aparatul a survolat timp de aproximativ două minute regiunea transnistreană, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei.

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