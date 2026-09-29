Guvernul Norvegiei a decis să autorizeze exporturile de echipamente militare către Republica Moldova, în contextul situației de securitate din regiune și al activităților hibride atribuite Rusiei. Decizia deschide calea pentru ca firmele norvegiene să solicite licențe pentru exporturi destinate autorităților de la Chișinău.

Potrivit Guvernului norvegian, Republica Moldova nu a fost până acum autorizată să primească echipamente militare din Norvegia.

Autoritățile de la Oslo își motivează decizia prin consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Norvegia subliniază că Republica Moldova are graniță cu Ucraina și cu un stat membru NATO și că autoritățile de la Chișinău urmăresc un parcurs pro-european și aderarea la Uniunea Europeană.

Guvernul norvegian afirmă că, deși nu există un risc iminent de conflict armat în Republica Moldova, țara este vizată de „activități hibride extinse” din partea Rusiei, despre care susține că urmăresc subminarea autorităților alese democratic și a parcursului european al țării.

Ce prevede decizia

În urma unei evaluări a situației interne și externe din Republica Moldova, Norvegia a decis că pot fi autorizate exporturile de material militar din categoriile A și B, precum și servicii conexe, instruire, activități de intermediere și transferuri de tehnologie.

Totuși, decizia nu înseamnă că echipamentele militare vor fi livrate automat Republicii Moldova.

Firmele norvegiene vor putea depune cereri pentru obținerea licențelor de export la DEKSA, autoritatea norvegiană responsabilă de controlul exporturilor.

Licențele, analizate individual

Norvegia precizează că toate solicitările pentru exporturile de echipamente militare către Republica Moldova vor fi supuse acelorași mecanisme stricte de control aplicate în cazul exporturilor către Ucraina.

Echipamentele vor putea fi exportate doar către autoritățile Republicii Moldova, în calitate de utilizator final. Fiecare solicitare va fi analizată separat, în baza criteriilor și cerințelor de documentare stabilite de autoritățile norvegiene.